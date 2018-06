No Surrender-kopstukken langer in voorlopige hechtenis

Drie No Surrender-leiders blijven langer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Groningen dinsdag besloten. Volgens de rechter is de kans op herhaling van crimineel gedrag te groot. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de mannen, Henk Kuipers, Rico R., en Theo ten V., ervan als voormannen van No Surrender een criminele organisatie te leiden.

De vierde verdachte, No Surrender-oprichter Klaas Otto, kwam eerder dit jaar al op vrije voeten. Hiertoe werd besloten omdat alle getuigen in zijn zaak zijn verhoord. Otto zat bovendien al anderhalf jaar in voorarrest. Hij moet een enkelband dragen en leverde zijn paspoort in.

Een criminele organisatie is volgens jurisprudentie een “samenwerkingsverband dat tot doel heeft het plegen van misdrijven”. Volgens justitie maken leden van No Surrender zich gezamenlijk schuldig aan onder meer diefstal, afpersing, dwang, bedreiging, mishandeling en het overtreden van de Opiumwet.

Verder worden twee van de mannen nog van andere zaken verdacht. De van mediaoptredens bekende No Surrender-voorman Henk Kuipers - die in december werd aangehouden - wordt verdacht van onder meer afpersing, valsheid in geschrifte, bedreiging en mishandeling. Het OM vermoedt dat Theo ten V. betrokken was bij twee diefstallen die met geweld zijn uitgevoerd.

Lees ook: Het OM probeert verschillende motorclubs te laten verbieden. Zelfs met een verbod stop je een criminele motorclub niet.

Verbod op motorclubs

Het OM is momenteel ook bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van een landelijk verbod op No Surrender. Het afgelopen jaar won justitie tweemaal een procedure om een motorclub te laten verbieden. In december legde de rechtbank in Utrecht de club Bandidos een verbod op, omdat in de cultuur van de club “ernstig geweld wordt gestimuleerd”. Vorige week werd Satudarah met onmiddellijke ingang verboden, toen de Haagse rechtbank oordeelde dat “de strafbare gedragingen van de club de samenleving kunnen ontwrichten”.

De acties passen in het beleid van justitie om criminele activiteiten van motorclubs aan banden te leggen. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden bleek vorig jaar dat ruim 85 procent van de leden van zogenoemde outlaw motorclubs in Nederland een strafblad heeft. Een derde heeft meer dan tien veroordelingen achter zijn naam staan.