Nicole Beutler en ROSE stories winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs(60.000 euro)

Choreograaf en theatermaker Nicole Beutler en culturele organisatie ROSE stories zijn de winnaars van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2018. De prijs, met 60 duizend euro per winnaar de grootste Nederlandse prijs voor podiumkunstenaars, is op dinsdag 26 juni uitgereikt in Rotterdam.

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die het podiumlandschap verrijken en uitdagen.

Nicole Beutler (München, 1969) is theatermaker en choreograaf. Beutlers werk bevindt zich op het grensvlak van theater, dans en beeldende kunst.

Uit het rapport: „De commissie is onder de indruk van de veelzijdigheid aan thema’s en de verschillende stijlen en genres die in het werk van Nicole Beutler samenkomen. Haar vloeibare kunstenaarschap vertaalt zich ook in een diversiteit aan podia. Ze schakelt moeiteloos tussen locatievoorstellingen, vlakke vloer en grote zaal.”

ROSE stories werd drie jaar geleden opgericht door Nasim Miradi en Chafina Bendahman. Ze willen de ontwikkeling van nieuwe verhalen en narratieven stimuleren. Vorige maanden maakte de groep met regisseur Daria Bukvic de voorstelling Melk en dadels, die vier ballen kreeg in NRC.

Uit het rapport: „ROSE Stories is een bijzonder initiatief dat nog niet zolang bestaat, maar opvalt door hun experimentele en ambitieuze karakter. De criteria van de prijs – nieuw publiek, nieuw repertoire, nieuwe thematiek – zitten in hun DNA.”

De winnaars zijn bepaald op basis van het advies van een commissie onder leiding van Anoek Nuyens. Deze adviescommissie heeft dit jaar vooral gelet op de inzet en het doorzettingsvermogen van de makers voor vernieuwing van het podiumlandschap.

Nuyens namens de adviescommissie: „Deze twee makers zijn vernieuwend, onverschrokken, getalenteerd en vastberaden om de podiumkunsten in Nederland naar nieuwe hoogten te brengen. Ze staan beiden symbool voor een kiem in de podiumkunsten die kan uitgroeien tot een grotere beweging.”

Naast winnaars Nicole Beutler en ROSE stories behoorden dit jaar ook drummer en componist Jens Bouttery, theatercollectief Maatschappij Discordia en regisseur Miranda Lakerveld tot de genomineerden.

Het Gieskes-Strijbis Fonds wil „vrij denken en verbeelden stimuleren”. Om makers van podiumkunsten te ondersteunen heeft het fonds een prijs in het leven geroepen: De Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Met het prijzengeld van tweemaal 60.000 euro is het de grootste podiumprijs van Nederland. Makers van theater, muziektheater, muziek, compositie of dans komen in aanmerking voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze „een duidelijke visie hebben op het bereiken van nieuw publiek, het behandelen van nieuwe thematiek en het ontwikkelen van nieuw repertoire. Met deze regeling wil het fonds de laureaten in staat stellen om twee jaar voluit aan de verwezenlijking van hun eigen visie te werken.” De prijs is niet rechtstreeks gekoppeld aan een specifieke voorstelling of project.

Het Gieskes-Strijbis Fonds is een particulier goede-doelenfonds dat streeft naar maatschappelijke vooruitgang. Kunst en cultuur is een van de vier werkterreinen van het fonds, naast natuur en milieu, democratie en rechtsstaat en medisch onderzoek.