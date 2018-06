Na midlifecrisis volgt fragiele mannelijkheid

Animatie Incredibles 2 Regie: Brad Bird. In: 255 bioscopen ●●●●●

Mensen met fotosensitieve epilepsie kunnen Incredibles 2 beter vermijden: een flitsend kooigevecht tussen Elastigirl en The Screenslaver kan een aanval oproepen. Jammer, want dit late vervolg op Pixars hit The Incredibles uit 2004 is een fijne familiereünie.

The Incredibles speelde medio jaren zestig, gezien de mode, architectuur en soundtrack die vroege James Bond sampelde. Superhelden zijn ergens in de jaren vijftig verboden, toen burgers de schade van hun reddingsacties op de staat gingen verhalen. Via het ‘Super Relocation Program’ zijn krachtpatser Mr. Incredible en zijn rekbare echtgenote Elastigirl als Bob en Helen Parr in een buitenwijk verstopt, waar ze moeten doorgaan voor een modaal gezin. Ook hun kinderen camoufleren hun superkrachten.

The Incredibles ging over midlifecrisis. Gekoeioneerd verzekeringsagent Bob Parr droomt in zijn duffe cubicle van zijn gloriedagen als Mr. Incredible zoals de bink van de klas terugkijkt op de middelbare school. In de avonduren hangt hij stiekem de superheld uit met beste supervriend Frozone. Incredibles 2 rekt dat gegeven – kindman tergt huisvrouw met tweede puberteit – listig op. Ditmaal wordt Elastigirl meegesleept met de eerste feministische golf: zij maakt carrière terwijl Mr. Incredible huisman wordt.

Lees ook: De nieuwe garde van Pixar en Disney; wie gaan de animatiestudio’s leiden na het vertrek van John Lasseter?

Deel twee begint waar deel één eindigt: de Parrs gaan superbankrover The Underminer te lijf, wat een enorme ravage oplevert. De natie keert zich opnieuw tegen ‘supers’, steun en toeverlaat Rick Decker dumpt het gezin in een gribusmotel. Daar pikt mediabaron Winston Deavor ze op: een fan die superhelden via een gelikte tv-campagne wil legaliseren. Elastigirl wordt zijn ‘postergirl’ omdat zij redt zonder grootschalige sloop en op tv soepel en evenwichtig overkomt. Terwijl Elastigirl het opneemt tegen The Screenslaver, een specialist in massahypnose, doet Mr. Incredible de opvoeding, een last waaronder hij bijkans bezwijkt. Zoon Dash (supersnel) vereist alleen huiswerkhulp, maar puberdochter Violet (onzichtbaarheid, defensieve energievelden) heeft nukken en baby Jack-Jack heeft talloze oncontroleerbare superkrachten. Gelukkig schiet mini-tante Edna Mode te hulp en moeten de Parrs met huisvriend Frozone al snel aan de bak wanneer mama in de grote wereld in problemen komt.

Incredibles 2 verweeft herkenbare perikelen – fragiele mannelijkheid, zeg maar – weer handig met superavonturen en vindt een gezinsbevestigende oplossing. Met snelle actie, levendige personages en grappen die meestal landen slaagt Incredibles 2 zo zonder de overtreffende trap te vinden. Dat hoeft ook niet: mission accomplished.