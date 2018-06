NOS een A-merk? Met de microfoon zijn we een voetbaldwerg

Ik bleek vorige week met mijn neus in een primeur gevallen te zijn. Op de vlucht voor Arno Vermeulen was ik voor de uitzending van Marokko-Portugal bij de BBC beland, waar het commentaar werd verzorgd door het duo Vicki Sparks en Martin Keown. Prima commentaar. Later bleek dat het de eerste keer was dat een vrouw het BBC-verslag van WK-wedstrijd verzorgde.

Later werd de NOS om commentaar gevraagd, want hoe zit dat in Nederland? Het antwoord van Maarten Nooter aan de Volkskrant: de NOS is een A-merk en er is geen vrouw goed genoeg voor ons. Nu zijn er A-merken in soorten en maten, maar luistert die man weleens naar een NOS-commentator? Want met de microfoon zijn we een voetbaldwerg.

Slechts een paar spelers voldoen. Frank Snoeks is een prettige huisvriend die je na al die jaren veel vergeeft, Frank Wielaard kun je zo een finale toevertrouwen en Jeroen Grueter haalt regelmatig een voldoende. De anderen geven mij een intens huismerkgevoel. Het moet toch mogelijk zijn om vrouwen (of mannen) te vinden die voor de hoognodige vernieuwing en verbetering zorgen?

Hugo Borst zei vorige week in Studio Rusland dat hij werkt aan een programma dat Nederland een vrouwelijke commentator moet bezorgen. We zullen het zien – hopelijk. Met Studio Rusland komen we bij een ander pijnpunt. Het avondprogramma is als kijken naar het Nederlands elftal: eindeloos wordt de bal rondgespeeld, maar je hebt het idee dat het allemaal nog uren door kan gaan voor er een doelpunt valt.

Hugo Borst en Henry Schut zijn een fijn relativerend duo, maar dit WK relativeert zichzelf al voldoende. Er zijn te veel kleine niksberichtjes. Analist Rafael van der Vaart zakt steeds verder weg in zijn fauteuil. Het hondje Messi – dat als een fredostercavia uitslagen moet voorspellen – kwispelt dapper, maar blijft natuurlijk een hondje. (Je gaat fantaseren over het moment waarop een reusachtige herder met de naam Ronaldo de studio binnenstormt.)

Het helpt als de wedstrijden meewerken, bleek maandag. De krankzinnige slotfase van Spanje-Marokko en vooral Portugal-Iran brachten het programma tot leven. Borst, de oud-spelers Ali Boussaboun en Evgeniy Levchenko en rapper Yes-R buitelden enthousiast over elkaar heen. Boussaboun was „100% voor Iran” geweest, Yes-R was idolaat van Marokko.

Bovendien was er veel na te bespreken, zoals de vraag of Ronaldo een gele of rode kaart had verdiend voor het slaan naar een Iraniër. Scheidsrechter-deskundige Bas Nijhuis vond van niet, wat Borst acuut uit zijn WK-slaap wekte: „Je maakt je volledig belachelijk!”

Het waren met afstand de beste minuten van Studio Rusland. En dan moest de bijna-wederopstanding van Iran nog besproken worden, net als de bijna-ineenstorting van Spanje.

Ronald Koeman heeft zestig paar slippers besteld, maar nog niets ontvangen

Helaas was het van korte duur. Want terwijl de analisten nog on fire waren – correspondent Thomas Erdbrink had zich net beklaagd over de partijdigheid van het Nederlandse commentaar – draaide het programma naar een rubriek met WK-weetjes. Wist u dat Ronald Koeman bij een bedrijf zestig paar slippers heeft besteld, maar nog niets heeft ontvangen?

Van die dingen. Zelden een ballon zo snel leeg zien lopen. Er volgde nog een item over de WK-organisatie uit Moskou, een repootje over de Australiërs – typisch de onderwerpjes die je kunt schrappen als er in de studio eindelijk opgewonden over voetbal wordt gepraat. Doodzonde. De troost is dat er in deze fase van het WK nog herkansingen komen, te beginnen met Argentinië-Nigeria. Hondje Messi houdt het op een gelijkspel.