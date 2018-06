Naast premier Rutte is ook staatssecretaris Menno Snel van Financiën aanwezig. Op dat ministerie werd gisteravond het stuk uit 2014 aan Rutte gevonden over "de structuur van een onderneming". Het debat gaat rond 19.45 uur van start.

Volg het debat over de dividendbelasting

Premier Mark Rutte moet zich vanavond in de Kamer opnieuw verantwoorden voor de dividendbelasting. Eind april overleefde hij al een motie van afkeuring, vanavond wil de Kamer alles weten over de deal tussen de Belastingdienst en Shell en in hoeverre Rutte hiervan op de hoogte was. Trouw onthulde dat de oliemaatschappij jarenlang de dividendbelasting kon ontwijken met goedkeuring van de Belastingdienst.

Rutte ontkende vorige week nog tijdens het Vragenuur op de hoogte te zijn geweest van de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst maar moest daar vandaag op terugkomen. Hij liet weten "voorbarig" te hebben gereageerd. Rutte schrijft dat op het ministerie van Financiën maandagavond een stuk werd aangetroffen uit 2014 dat gericht was aan hem. Hierin wordt verder ingegaan "op de structuur van een onderneming". Rutte noemt in de brief niet om welk bedrijf het gaat, maar het is aannemelijk dat het om Shell gaat.

De oppositie reageerde kritisch. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei dat het debat hiermee "ook over het vertrouwen in de politiek gaat". Fractievoorzitter van GroenLinks Jesse Klaver noemt het optreden van de premier "oerstom" maar benadrukt dat het nu weer over de inhoud moet gaan. Hij wil vooral weten wat er met Shell besproken is en welke rol Rutte speelde.

De coalitiepartijen lijken zich weinig zorgen te maken. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei dat hij zich de fout wel kon voorstellen omdat er tijdens het Vragenuur veel vragen worden gesteld. "Dan kun je je wel eens vergissen."