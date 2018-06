Jonkies moeten het doen voor Servië

Woest waren ze afgelopen vrijdag na de verloren groepswedstrijd tegen Zwitserland. Waar was die veelgebruikte VAR? Gesandwicht, dat werd de Servische spits Aleksandar Mitrovic – al wist hij tussen twee Zwitsers de bal nog op doel te koppen. Maar een signaal van zijn videocollega's in Moskou bleef voor scheidsrechter Felix Brych in de 72ste minuut uit.

De woede van Servië is een paar dagen na de 2-1-nederlaag nog steeds niet gezakt. Slavisa Kokeza, voorzitter van de Servische voetbalbond, beschuldigt in een brief aan de FIFA de wereldvoetbalbond van „het aanstellen van scheidsrechters die tegen Servië zijn”. En: „We weten allemaal dat meer dan de helft van de Zwitserse bevolking Duits is” – refererend aan de nationaliteit van arbiter Brych.

De complottheorie ten spijt, is Servië na twee wedstrijden nog gewoon in de race voor het bereiken van de knock-outfase van dit WK. Winst woensdagavond in Moskou op Brazilië zou voor een unicum zorgen in de recente geschiedenis van het land. De eerste keer dat Servië als onafhankelijk land meedeed aan het WK, in 2006, was de groepsfase het eindstation, net als vier jaar later. Voor het WK van 2014 in Brazilië wist het zich niet te kwalificeren.

Eredivisie-verleden

Veel ogen zullen woensdagavond zijn gericht op vleugelaanvaller Dusan Tadic. De oud-speler van FC Groningen en FC Twente vertrok in 2014 van de eredivisie naar de Premier League en keert deze zomer – naar verwachting -vanuit Engeland terug. Ajax zou Southampton 17 miljoen euro betalen, en de 29-jarige Tadic zou zich na het WK aansluiten bij de selectie van Erik ten Hag.

Meer Servische spelers hebben een eredivisieverleden. Middenvelder Nemanja Matic, nu Manchester United, speelde als Chelsea-huurling één seizoen bij Vitesse. Buitenspeler Filip Kostic, die dit jaar met HSV degradeerde uit de Bundesliga, kwam twee seizoenen uit voor FC Groningen, en doelman Vladimir Stojkovic werd door Vitesse een half jaar gehuurd van het Franse Nantes.

Halve Spanjaard

Servië staat 34ste op de wereldranglijst, maar heeft onder bondscoach Mladen Krstajic (44) een goede mix van jong en oud gevonden. Grote namen zoals in het verleden Nemanja Vidic en Dejan Stankovic waren, heeft het team niet. Maar Krstajic, die afgelopen oktober zonder enige trainerservaring werd aangesteld, kan bouwen op een hoopgevende jonge generatie.

In 2015 won Servië het WK onder-20. Blikvanger in dat team was Sergej Milinkovic-Savic, nu van Lazio Roma. Half-Spaans, half-Servisch, 1,92 meter lang en beresterk, maar sierlijk ogend. Grote clubs staan voor 23-jarige middenvelder in de rij, Lazio vraagt honderd miljoen euro.

Milinkovic-Savic is samen met de even oude spits Aleksandar Mitrovic de toekomst van het Servische voetbal. Mitrovic is 1,89 meter, breedgebouwd, en heeft een kop als een bokser. Type-Zlatan, altijd verongelijkt, vaak in gevecht met zichzelf, zijn directe tegenstander, of de scheidsrechter. Hij laat het lijken alsof iedereen tegen hem is in zijn zoektocht naar een doelpunt.

Tegen de Brazilianen kunnen Milinkovic-Savic en Mitrovic, aan de zijde van oudgedienden als Branislav Ivanovic (34) en Aleksandar Kolarov (32) geschiedenis schrijven voor hun land. Een zege volstaat.