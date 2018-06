Japanse sonde stuurt eerste duidelijke foto’s van planetoïde Ryugu

Planetoïde 162173 Ryugu is een ruimterots van nog geen kilometer doorsnee. Hij vliegt op het ogenblik op ruim 300 miljoen kilometer afstand van de aarde door het heelal. Er is beeld van omdat eind 2014 gelanceerde Japanse ruimtesonde Hayabusa2 de planetoïde behoedzaam nadert. Deze foto is op 40 kilometer afstand genomen.

Deze woensdag moet Hayabusa2 in een baan om Ryugu gaan cirkelen. Vanwege Ryugu’s zwakke, maar ongelijkmatige en zwaartekrachtsveld van onbekende grootte kiest de 590 kilogram zware ruimtesonde eerst een baan op 20 kilometer hoogte. Eind juli wordt dat teruggebracht tot 5 kilometer.

Ryugu is een planetoïde in een elliptische baan om de zon. Zij verste punt van de zon ligt net buiten de omloopbaan van Mars ligt en het meest nabije punt net binnen de aardbaan. Daarmee wordt hij tot de ‘aardscheerders’ gerekend. Het meest bijzondere aan Ryugu is dat het een koolstofrijke planetoïde is. Er wordt aangenomen hij een betrekkelijk goed geconserveerd overblijfsel uit de begintijd van ons zonnestelsel is.

Stof

Hayabusa2 moet tot december 2019 in de buurt van de planetoïde blijven. Uiteindelijk moet de sonde stof van de planetoïde oppikken en dat in december 2020 afleveren.

Ondertussen wordt er een uitgebreid onderzoeksprogramma afgewerkt. Hayabusa2 zal een 2 kilogram zwaar koperen projectiel op Ryugu afsturen dat bij inslag moet exploderen. In de kleine inslagkrater kan dan onder de verweerde ‘huid’ van de planetoïde kan worden gekeken.

In totaal moeten er vier kleine landingsmodules op het oppervlak van Ryugu worden afgezet. De grootste van het stel – MASCOT – is van Duits/Franse makelij. Hij zal de structuur en het ‘landschap’ van de planetoïde verkennen. Hij kan zich tweemaal verplaatsen met behulp van een springmechanisme. Ook de drie kleinere MINERVA-modules kunnen zich al springend en draaiend over het oppervlak verplaatsen. Uiteindelijk zal Hayabusa2 zelf naar het oppervlak afdalen om, na afschieten van een kleine kogel, wat opstuivende oppervlaktemateriaal op te vangen, om daarmee weer koers naar aarde te zetten.