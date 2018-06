Intimidatie bedreigt persvrijheid

Daders en motieven zijn nog diffuus. Maar het geweld dat dinsdagochtend vroeg werd gebruikt tegen het gebouw van de Telegraaf Media Groep in Amsterdam sprak duidelijke taal. Een bestelauto door een pui rammen en in brand steken: dat is intimidatie. Dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd, is toeval. Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf sprak van een aanslag. En daarvan heeft het gewelddadig incident alle schijn. Dat het een aanslag is, wordt aannemelijk gemaakt door eerdere incidenten tegen media en persvertegenwoordigers. Meest recent was de beschieting met een granaatwerper van het gebouw waarin onder meer de redactie van Panorama is gevestigd. In verband hiermee is inmiddels een lid van een criminele motorbende gearresteerd.

Politici op alle niveaus, van premier Mark Rutte (VVD), tot de fracties van de Amsterdamse gemeenteraad hebben het geweld tegen De Telegraaf als een aanslag op de vrijheid van de pers veroordeeld. „Amsterdam is niet gebouwd op palen maar op vrijheid.”

De Amsterdamse driehoek besloot dinsdagmiddag om de beveiliging rond verschillende media, waaronder NRC, te verscherpen. Hoofdredacteur Peter Vandermeersch zei dinsdag blij te zijn met de maatregelen: „We waarderen het zeer dat ze het serieus nemen.”

Lees ook: Aanslagen Panorama en Telegraaf passen bij verharding crimineel milieu

Een jaar geleden concludeerden onderzoekers Alex Brenninkmeijer en Marjolein Odekerken in opdracht van journalistenvakbond NVJ dat het klimaat waarin de media in Nederland werken in toenemende mate bedreigend is. Veel journalisten zouden in het licht van „hun onmisbare rol [...] een publieke taak vervullen”. Daarom riepen de onderzoekers ertoe op om journalisten in aanmerking te laten komen voor een zelfde soort bescherming als andere „publieke beroepsgroepen”. Minister Grapperhaus (Justitie, CDA) schreef onlangs aan de Tweede Kamer dat „er geen aanleiding [is] voor het instellen van een team bedreigde journalisten analoog aan het team bedreigde politici”.