FC Twente is spelersmakelaar ruim zes miljoen euro schuldig

Voetbalclub FC Twente is een bedrag van 6,3 miljoen euro verschuldigd aan de Argentijnse spelersmakelaar Mathias Bunge, die in 2015 de transfer van Jesús Corona naar FC Porto begeleidde. Dat heeft sporttribunaal CAS dinsdag besloten.

Of de club uit Enschede, deze zomer gedegradeerd uit de Eredivisie, dat geld ook echt over moet maken is aan een civiele rechter, schrijft FC Twente op de clubsite. De uitspraak van het CAS behandelt volgens de club alleen de ‘de verschuldigdheid’ van het geld en is niet openbaar gemaakt. Met de transfer van Corona naar Portugal in 2015 was een transfersom van 10,5 miljoen euro gemoeid.

De miljoenen waar Bunge om vraagt zijn de aflossing van een lening en de winst op de verkoop van Jesús Corona. De Tukkers en Bunge zijn daarover sinds de zomer van 2016 in conflict met elkaar. De Argentijn is met de onenigheid naar arbitragehof CAS gestapt.

FC Twente sloot twee weken geleden een deal met de fiscus over een naheffing van 4,4 miljoen euro. Een deel daarvan had mogelijk ook met de transfer van Corona te maken.

FC Twente weigert de zaakwaarnemer van Corona uit te keren omdat één van de vennootschappen die hij bij de transfer inzette verband wordt gebracht met, zoals de club het noemt, ‘schuldwitwassen’. Bovendien is een medewerker van een Mexicaans drugskartel, zoals NRC in 2016 meldde, genoemd als één van de financiers van de transfer.

Maagdeneilanden

FC Twente leende in 2013 voor de aankoop van Corona een bedrag van 3 miljoen dollar (destijds 2,9 miljoen euro) van een bedrijf op de Maagdeneilanden. Dat bleek net als de Mexicaanse voetballer zelf te worden vertegenwoordigd door Bunge. Omdat die op zijn beurt ook nog eens een te hoog percentage vroeg toen Corona in 2015 naar Portugal ging, houdt FC Twente nu de hand op de knip.

Een woordvoerder van de club laat weten dat de bal nu bij Bunge ligt, die een procedure moet starten. De club staat er nog net zo in als twee jaar geleden, en is niet van plan zonder slag of stoot mee te werken. Als een rechter dat toch verplicht heeft FC Twente het bedrag bovendien niet direct in kas. De woordvoerder geeft aan dat de club dan naar een oplossing zal zoeken. De 4,4 miljoen euro die FC Twente bij de belastingdienst open heeft staan wordt per betalingsregeling voldaan.