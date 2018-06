Ik, een vrouw van 87, ben bezig mijn Ford Ka de laatste open parkeerplek in te rijden, maar word afgetroefd door een man van rond de dertig.

„Doe je dat wel vaker?” vraag ik. „Ik heb een afspraak”, zegt de dertiger. „Ik woon hier”, zeg ik. In arren moede rijd ik weg, een uur te vroeg, naar de kapper.

Als ik, haar geknipt en geföhnd, de deur uit wil, valt onverwacht een flinke bui regen. Een net aankomende klant, een flink bebaarde man van ongeveer 30 jaar, begeleidt me onder zijn doorzichtige paraplu naar de overkant. „Ik voel me net de koningin”, zeg ik.

