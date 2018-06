Driekwart olie in Rotterdamse haven opgeruimd

Van de ruim 200 ton olie die in het water van de Botlek terechtkwam, is ruim 150 ton al opgeruimd. Dat zegt de beheerder van de Rotterdamse Haven, het Havenbedrijf, dinsdag. Een bulktanker raakte zaterdag een steiger van de Derde Petroleumhaven in Rotterdam, waardoor olie uit het schip in het water lekte.

Prioriteit ligt volgens de exploitant bij het schoonmaken van het havenwater en de verontreinigde schepen, zodat de haven weer volledig toegankelijk wordt. Acht van de vijftig bevuilde binnenvaartschepen zijn al schoongemaakt. Bij de zeeschepen is pas één van de vijftien ontdaan van olie. Naast de schepen moeten ook onder meer steigers en oevers worden schoongemaakt, maar die opruimwerkzaamheden kunnen volgens het Havenbedrijf nog wel enkele weken duren.

Lees ook: Zijn de met olie besmeurde vogels nog te redden?

‘Noorse rederij aansprakelijk’

Op dit moment is verkeer van en naar de haven in beperkte mate mogelijk. De Derde Petroleumhaven, waar de botsing plaatshad met de tanker van de Noorse reder Odfjell, is nog afgesloten. Het Havenbedrijf liet dit weekend al weten de Noorse rederij aansprakelijk te stellen.

Het Openbaar Ministerie en de zeehavenpolitie onderzoeken de toedracht van de aanvaring en kijken of er sprake is van een strafbaar feit. Daarbij wordt onderzocht of alle procedures goed gevolgd zijn. De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet ook nog onderzoek naar het incident.

Donatie van 10.000 euro voor vogels

Dinsdag werd ook bekend dat het DeltaPORT Donatiefonds, een stichting van onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, een donatie doet van 10.000 euro voor het oplappen van de honderden met olie besmeurde vogels. Eerder lieten vrijwilligersorganisaties al weten zich de komende tijd over de dieren te ontfermen, maar daarover ontstond veel ophef op sociale media. Bij de Maeslantkering ten westen van Rotterdam wordt dinsdag door Rijkswaterstaat een opvang geopend.