Deens migrantenschip mag aanmeren in Italië

Een Deens vrachtschip met 108 migranten aan boord heeft maandagnacht toestemming gekregen om aan te meren in een Italiaanse haven. Het schip wachtte drie dagen voor de haven van de Siciliaanse stad Pozzallo, omdat het van de Italiaanse autoriteiten niet mocht aanleggen.

De keuze van de Italiaanse autoriteiten om de Alexander Maersk toe te laten is opvallend, omdat zij de afgelopen weken meerdere reddingsschepen met migranten weigerden. Dit is in lijn met het gedachtegoed van de nieuwe regering van het land. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei eerder: “Vanaf nu zal Italië nee zeggen tegen mensenhandel, en nee tegen het verdienmodel van illegale immigratie.”

Burgemeester Pozzallo opgelucht

De migrantenboot Aquarius, met meer dan zeshonderd migranten aan boord, werd na weigering van Italië opgevangen door Spanje. Het schip LifeLine, dat vaart onder Nederlandse vlag, wordt sinds afgelopen donderdag geweigerd en heeft nog altijd geen plek gevonden om aan te meren. De LifeLine wordt bevaren door 224 migranten. Het is onduidelijk waarom de Alexander Maersk wel toestemming heeft gekregen om aan te meren.

Lees ook: Italië ontving harde kritiek na de weigering van migrantenschepen. ‘Italië medeplichtig aan geweld tegen migranten’

De burgemeester van Pozzallo, Roberto Ammatuna, had de Alexander Maersk eerder al uitgenodigd aan te leggen in zijn stad. Ammatuna reageerde maandagnacht opgelucht. Tegen het Italiaanse persbureau ANSA zei hij:

“We zullen de opvarenden die hebben geleden verwelkomen met menselijkheid, proberen de nodige hulp te bieden en hun hun glimlach teruggeven. Vandaag is een belangrijke dag omdat aangetoond is dat solidariteit nog steeds een wijdverbreid gevoel is.”

De discussie over migratie in Europa is de afgelopen weken flink opgelaaid. Afgelopen weekend ontmoetten 16 van de 28 EU-landen elkaar voor een informele top om te spreken over de asielproblemen. Hier spraken zij onder meer af dat Italië bijgestaan moet worden in de massale opvang van (vooral) Libische vluchtelingen.

Ook reisde de Italiaanse minister Salvini maandag naar Libië om met zijn Libische collega Abdulsalam Ashour te spreken over de migratieproblematiek. Later op dinsdag zullen de Spaanse premier Sánchez, de Duitse bondskanselier Merkel en voorzitter van de Europese Raad Tusk elkaar ontmoeten om te spreken over de kwestie.