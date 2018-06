Auto ramt gebouw Telegraaf

Rond vier uur vannacht is een bestelbusje de voorgevel van de Telegraaf ingereden, meldt de Telegraaf op de website van de krant en wordt bevestigd door de politie.

Nadat de auto met hoge snelheid de glazen pui was ingereden vloog deze in brand. De brandweer heeft het vuur onder controle en er zijn geen slachtoffers gevallen. Het is nog niet duidelijk wat de reden is van het incident.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat zij opzet vermoeden, meldt persbureau ANP. De bestuurder is niet meer ter plaatse en er zijn geen aanhoudingen verricht.

Betonnen bloembakken

Hoofdredacteur Paul Jansen noemde de gebeurtenis schokkend. “Alles wijst op een aanslag. Wij laten ons niet intimideren.”

Plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland geeft aan dat er betonnen bloembakken voor de voorgevel staan. “Alleen als je echt wilt kom je bij die pui.”

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend wordt.