Amsterdam stelt cameratoezicht in bij mediaredacties

De gemeente Amsterdam stelt cameratoezicht in bij vijf kranten- en televisieredacties in de stad. Ook komt er meer politietoezicht rondom de redacties van de Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC. Dat heeft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen dinsdag besloten in samenspraak met de hoofdcommissaris van de politie en de hoofdofficier van justitie.

Dat besluit werd genomen nadat in korte tijd twee redacties in de hoofdstad doelwit werden van aanvallen. De driehoek van politie, justitie en gemeente zegt daar “zeer geschokt” over te zijn. Volgens de gemeente is er op dit moment “geen concrete informatie” dat er opnieuw een incident zal plaatsvinden, maar kan dit ook niet worden uitgesloten. De redactiepanden, waaronder het INIT-gebouw waar het Parool, de Volkskrant en Trouw gehuisvest zijn, zullen voorlopig met “eenvoudige maatregelen” beter worden beveiligd. Ook komt er voor nog onbepaalde duur meer politiesurveillance en cameratoezicht.

Dinsdagmiddag werden de desbetreffende redacties geïnformeerd:

“Hoewel er geen concrete informatie is dat er opnieuw een incident plaats zal vinden, kan niets worden uitgesloten. De driehoek - burgemeester, hoofdofficier van justitie en de eenheidschef - zijn zeer geschokt door de gebeurtenissen. Persvrijheid is een belangrijke steunpilaar voor de democratie.”

Recente incidenten

Vorige week werd het pand in Amsterdam-West waarin onder andere Panorama is gevestigd beschoten met een antitankwapen. Nog onduidelijk is of de actie daadwerkelijk was gericht tegen de redactie. Dinsdag op de vroege ochtend werd het gebouw van de Telegraaf geramd met een busje waarbij volgens de politie sprake was van opzet. Er vielen bij beiden incidenten geen gewonden.

De maatregelen zijn niet genomen op verzoek van de twee getroffen redacties, aldus de politie. De driehoek zegt nog te onderzoeken of de incidenten verband houden met recente publicaties van de twee media over georganiseerde criminaliteit, maar sluit andere scenario’s van terreur niet uit. Het opsporingsonderzoek naar de verdachten kan wel nog maanden duren, aldus de politie. NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch liet dinsdag weten blij te zijn met de maatregelen: “We waarderen het zeer dat ze het serieus nemen.”

‘Klap in gezicht van vrije pers’

Premier Rutte sprak dinsdag van “een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie”. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt de incidenten “alarmerend”. De NVJ wil dat er door justitie en politie aan de verdachten een “krachtig signaal” wordt afgegeven dat dergelijke aanvallen hard worden bestraft. De opsporing van de verdachten moet volgens de NVJ dan ook de hoogste prioriteit krijgen:

“Het is alarmerend om te zien dat journalisten in Nederland steeds meer worden gezien als doelwit voor gewelddadige bedreigingen. De aanslag vanochtend vroeg, maar ook de aanval vorige week bij het kantoorpand van Panorama en Nieuwe Revu zijn pijnlijke voorbeelden daarvan.”

Vorig jaar kwam de vakbond op basis van eigen onderzoek tot de conclusie dat bedreigingen en geweld tegen Nederlandse journalisten toenemen. Naar aanleiding van het onderzoek werd een stuurgroep opgericht waarin justitie, politie en hoofdredacties kijken hoe de redacties beter beschermd kunnen worden.