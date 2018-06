WK-vooruitblik, dag 14: beslissing valt voor Duitsers en Brazilianen

16.00 uur: Zuid-Korea - Duitsland

De bal is rond is zo’n tergend cliché dat in het voetbal wordt gebruikt. Bedoeld wordt: alles kan gebeuren, niets is zeker, behálve dus dat de bal rond is. Overigens meestal niet perfect rond, maar dat terzijde. “The ball is round”, zo werd de Zuid-Koreaanse coach Shin Tae-yong vertaald in de aanloop naar het duel met Duitsland. Ook hij weet dat de kansen voor zijn ploeg héél klein zijn.

Dat ze er zijn, is al een klein wonder. Twee keer verloren en tóch nog een kans hebben, het was Peru, Egypte, Marokko, Saoedi-Arabië, Polen, Panama en Costa Rica niet gegund. Maar als Zuid-Korea wint van Duitsland, met in ieder geval twee goals verschil, en Mexico wint van Zweden, dan gaat de ploeg nog door. En Duitsland is kwetsbaar, dat hebben we inmiddels gezien. Apathisch in het duel tegen Mexico, dat met 0-1 werd verloren en op achterstand tegen de Zweden, voordat Toni Kroos in de slotminuut uit een vrije trap de redder van die Mannschaft werd, de wereldkampioen van vier jaar geleden. Vooralsnog dan.