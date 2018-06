WK-vooruitblik, dag 13: laatste kans voor Messi en Van Marwijk

16.00 uur: Denemarken - Frankrijk

11 juni 2002: Denemarken speelt tegen Frankrijk in groep A van het WK in Zuid-Korea en Japan. Laatste kans voor regerend wereldkampioen Frankrijk - de generatie van Zidane, Djorkaeff, Barthez, Wiltord, Vieira - om zich te plaatsen voor de achtste finales. Het had verloren van Senegal, gelijkgespeeld tegen Uruguay. Maar de Fransen gingen roemloos af tegen de Denen. Dennis Rommedahl en Jon-Dahl Tommasson, twee Denen die Nederlanders maar al te goed kennen, maakten de goals. Af door de achterdeur.

Nu, 2018, zitten de twee landen weer bij elkaar in de WK-poule. Frankrijk, EK-finalist in 2016 en net als in 2002 één van de WK-favorieten, is al door na kleine overwinningen op Australië (2-1) en Peru (1-0). Denemarken maakt de beste kansen van de andere drie teams in de poule op de volgende ronde. De ploeg die sinds 2015 onder leiding staat van Åge Hareide, als coach nooit een stap buiten Scandinavië gezet, zou maar wat graag een herhaling van de stunt van 2002 willen. Met een ploeg die inmiddels al zeventien wedstrijden ongeslagen is. Én de huidige onofficiële wereldkampioen is.