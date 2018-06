WK voetbal dag 12: Uruguay groepswinnaar na zege op Rusland

In de eerste helft namen de Uruguayanen al binnen een half uur afstand door een vrije trap van Luis Suárez en een van richting veranderd schot van Diego Laxalt. Uiteindelijk komt het doelpunt op naam van de Rus Denis Tsjerisjev, die de bal het laatst raakte. Rusland slaagde er in het stadion van Samara niet in om gevaarlijk te worden voor de goal van keeper Muslera, en ging uiteindelijk met tien man de kleedkamer in doordat Igor Smolnikov zijn tweede geel in ontvangst mocht nemen.

Na rust was er aanzienlijk minder spektakel. Uruguay speelt de wedstrijd uit, zonder dat het Rusland echt de kans geeft om iets te forceren. In de slotfase scoort Edinson Cavani de 3-0, waarmee de eindstand is bepaald.