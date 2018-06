Winkelketen Men at Work krijgt uitstel van betaling

De eerste voortekenen waren er al, maar nu is het hoge woord eruit: kledingwinkelketen Men at Work heeft uitstel van betaling gevraagd en gekregen van de rechtbank Oost-Brabant. De winkels van Men at Work blijven nog zeker tot volgende week geopend en tot die tijd wordt het personeel nog doorbetaald.

Begin juni hielden verschillende vestigingen al opheffingsuitverkoop, waardoor geruchten ontstonden dat het bedrijf in de problemen zat. Afgelopen weekend sloot ook de webshop van de winkelketen. Momenteel is de directie van Men at Work in gesprek met banken en leveranciers over een oplossing voor de problemen. Er is een bewindvoerder aangesteld, die moet inventariseren of er geld is voor een doorstart.

Men at Work heeft 27 filialen in Nederland en heeft in totaal 425 werknemers. Het uitstel van betaling geldt overigens niet voor de drie Belgische filialen van Men at Work, omdat die niet binnen de holding vallen waarover de uitspraak gaat.