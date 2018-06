Volledige politie-eenheid opgepakt na moord politicus Mexico

De volledige politie-eenheid van de Mexicaanse stad Ocampo is zondag opgepakt naar aanleiding van de moord op burgemeesterskandidaat Fernando Ángeles Juárez. Het gaat om 27 politie-agenten en hun baas Oscar Gonzáles García. Volgens een officiële verklaring worden zij verhoord om erachter te komen of ze de “gedragscode van de politie” hebben overschreden.

Juárez werd afgelopen donderdag voor zijn huis doodgeschoten door onbekende schutters. De politicus deed mee aan de burgemeestersverkiezingen in Ocampo omdat hij “niet tegen armoede, ongelijkheid en corruptie” kon, vertelde een goede vriend aan de Mexicaanse krant El Universal.

De autoriteiten denken dat het hoofd van de lokale politiemacht, Oscar Gonzáles García, betrokken is bij de dood van Juárez. Hij zou banden hebben met gewelddadige groeperingen in Ocampo, een stad gelegen in de door drugskartels geteisterde staat Michoacán. Juárez en zijn agenten zijn geboeid afgevoerd naar de hoofdstad van de staat, Morelia.

Bloederige traditie

De moord op Juárez past in de bloederige traditie in de aanloop naar Mexicaanse verkiezingen. In totaal zijn de afgelopen maanden meer dan honderd politici in het land vermoord. De kandidaat-burgemeester was de derde politicus in enkele dagen tijd die om het leven werd gebracht in de staat Michoacán.

Zondag gaan de Mexicanen naar de stembus om een nieuwe president, Congresleden en regionale en lokale bestuurders te kiezen. Campagnetijd is al jaren levensgevaarlijk voor Mexicaanse politici. De Mexicaanse krant Excélsior houdt een lijst bij van de politici die tot nu toe het loodje hebben gelegd.