Turkse oppositiekandidaat: Ik accepteer de verkiezingsuitslag

De belangrijkste oppositiekandidaat in de Turkse presidentsverkiezingen heeft zijn verlies toegegeven. Wel spreekt presidentskandidaat Muharrem Ince van oppositiepartij CHP (Republikeinse Volkspartij) van oneerlijke verkiezingen. De politicus deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie.

De officiële uitslag van de Turkse presidentsverkiezingen komt overeen met die van de waarnemers, zegt Ince. Wel waren de verkiezingen volgens Ince van het begin af aan oneerlijk en zijn er stemmen gestolen, maar de uiteindelijke uitslag is er niet anders door.

De zittende Turkse president Recep Tayyip Erdogan behaalde bij de verkiezingen een meerderheid van 52,6 procent van de stemmen. 99,91 procent van de uitgebrachte stemmen is inmiddels geteld, meldt persbureau Reuters maandag. De kiescommissie bevestigt de uitkomst van de verkiezingen op 29 juni, nadat alle klachten beoordeeld zijn.

Op zondag werd zowel het parlement als de president gekozen. Of de AK-partij (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) van Erdogan ook de absolute meerderheid heeft behaald is nog niet bekend. De voorzitter van de Turkse kiesraad noemde het verloop van de parlements- en presidentsverkiezingen van zondag “gezond”, meldt AP.

Advies voor de toekomst

CHP heeft volgens Ince vijftien miljoen stemmen gehaald, hij wil de komende jaren inzetten om meer kiezers gaan werven. Ince had de steun van 30,6 procent van de stemmers.

“Het Turkse regime is vanaf nu heel erg gevaarlijk”, zegt Ince ook. “Turkije heeft afstand genomen van democratie. Afstand genomen van het parlementaire systeem”. De oppositieleider roept de Turkse president Erdogan op om geen leider van één partij te zijn, maar “van iedereen”, bericht persbureau AP.

Specialisten en Twitteraars merken op dat er verschil zit in Ince zijn retoriek tijdens de verkiezingen en zijn erkenning van de uitslag één dag later. Ince maakte zich zondag nog op voor een strijd om de uitslag en bivakkeerde voor het kantoor van de kiescommissie in Ankara.

Eerste reacties

De Russische president Vladimir Poetin was één van de eerste staatsleiders die Erdogan met zijn overwinning feliciteerde. In een telegram schreef Poetin dat de uitslag van de verkiezingen een bevestiging van Erdogans “politieke autoriteit en de brede steun voor zijn leiderschap”, zo bericht persbureau AP. De president van Kosovo Hashim Thaci zei uit te zien “naar voortzetting van goede samenwerking”.