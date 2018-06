Thuiskok. Reizen om te leven

Het liefst zou ik constant reizen. Niet alleen vanwege de nieuwe ervaringen en ontmoetingen die je opdoet, de onverwachte kennis die je aantreft op andere plekken, de rijkdom van andere culturen en andere keukens, maar zeker en misschien wel vooral omdat reizen ook iets therapeutisch heeft. De letterlijke afstand tot thuis, de dagelijkse sores, de nare politiek en vervelende gebeurtenissen werkt helend. De politiek verdwijnt volledig uit mijn systeem, onaardige mensen vervagen, littekens worden draaglijker en de liefde voor dierbaren wordt alleen maar inniger. Afstand nemen is goed. Het houdt je helder en geestelijk gezond. Goed eten ook.

Inmiddels weet ik dat het goed toeven is waar het goed eten is. Ik kan een saaie plek overleven als het eten goed is, maar een spannende plek zonder lekker eten, is maar moeilijk vol te houden. Zoals sommige mensen hun vakantie plannen aan de hand van bezienswaardigheden, zo doe ik dat met restaurants. Ik ben van nature best opgewekt, maar van slecht eten word ik verdrietig. Voor de Ierse kookboekenschrijver Donal Skehan draait het in zijn leven om drie woorden: Eet. Leef. Reis., niet geheel toevallig ook de titel van zijn nieuwe boek waarin hij een heel gevarieerde verzameling recepten deelt die hij tijdens zijn reizen heeft opgepikt. Niet alleen tijdens letterlijke reizen naar verre oorden, maar ook op zijn innerlijke reis in het zoeken naar een balans in zijn leven. Ergens halverwege in het boek wijdt hij uit over yoga en de manieren waarop hij rust vindt. Aanvankelijk vond ik dat een beetje raar, maar het is volstrekt logisch om juist in een kookboek persoonlijk te zijn.

Eet. Leef. Reis. bestaat uit drie hoofddelen die onderverdeeld zijn in verschillende hoofdstukken: ‘Eet’ bestaat uit snelle en gezonde recepten. En snel bij Skehan is snel ook echt snel, met sommige recepten ben je met twintig minuten klaar. ‘Leef’ zijn de moderne, gezonde recepten van nu, denk aan groene shakes, quinoa en superfoodsnacks. ‘Reis’ is geïnspireerd op gerechten die hij tijdens zijn reizen ontdekte. Het boek heeft niet één signatuur of stijl, je vindt er recepten met Marokkaanse kruiden, veel Aziatische gerechten. Ook Polen komt voorbij. De enige gemene deler is gemak. Het zijn heel toegankelijke recepten die weinig tijd kosten. Ideaal voor doordeweeks en het weekend.