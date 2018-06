Ollongren komt met hulpteam voor belaagde politici

Goedemorgen! Bedreigde politici krijgen straks hulp van experts. Groepjes EU-landen gaan verder praten over migratie. En wie krijgt vandaag de schuld van de fipronil-crisis?

MIGRATIEDEALS: Kleine groepjes EU-lidstaten gaan verder nadenken over het beheersen van de instroom asielzoekers. Angela Merkel wil niet meer hoeven wachten op de stroperige overleggen met alle 28 landen voordat ze kan ingrijpen. Dat is de conclusie van de migratietop, die niet zo mocht heten en waarvan veel landen wegbleven. Op het partijcongres van de SP was migratie ook een hoofdthema, al was het daar ongepland. Leden waren boos: waarom had de partij zich niet fel uitgesproken tegen mogelijke migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen, zoals GroenLinks had gedaan? Migratie-woordvoerder Jasper van Dijk sprak van een „rechtvaardig, maar ook realistisch asielbeleid”, maar kon zelfs niet al zijn collega-Kamerleden overtuigen.

ANIMAL POLITICS: De Partij voor de Dieren goes international. Dit weekend kwam officieel een internationaal blok tot stand in aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar. De partij gaat campagne voeren met in ieder geval zusterpartijen in Zweden, Duitsland, Spanje en Portugal. Internationale regels afdwingen tegen dierenleed gaat lokaal nu eenmaal moeilijk. Wij bogen ons al eerder over de stille opmars van de partij, die met vijf zetels in de Tweede Kamer geen lachertje meer is.

EXAMENDEBACLE: Twee leden van het onderwijsbestuur en van de Raad van Toezicht moeten per direct opstappen vanwege het debacle rond het VMBO Maastricht. Daar zijn 354 eindexamens ongeldig verklaard en - als niet wordt ingegrepen - moeten honderden leerlingen hun examenjaar opnieuw doen. Kamerleden hekelden dit weekend het afschuifgedrag van het bestuur, dat bijvoorbeeld niet eens het woord voerde op de emotionele informatieavond voor ouders. Minister Arie Slob kan trouwens officieel nog afwijken van de regels, waardoor in elk geval een deel van de leerlingen dit schooljaar alsnog zou kunnen slagen. Halverwege deze week wordt op basis van het werk van de inspectie meer duidelijk.

HULP: Belaagde en bedreigde politici krijgen hulp. Minister Kajsa Ollongren komt met een landelijk team dat lokale en regionale politici - zoals wethouders, burgemeesters en gedeputeerden - na incidenten ondersteuning moet bieden. Dat schrijft Nu.nl. In het team komen (oud-)politici en experts op het gebied van nazorg en beveiliging. Vorig jaar bleek dat meer dan een kwart van de burgemeesters bedreigd wordt door criminelen. Gisteren nog werd bekend dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb al anderhalve week zwaar wordt beveiligd vanwege een ernstige doodsbedreiging, die binnenkwam nadat hij in een raadsdebat met Denk besloot Pegida gewoon te laten demonstreren.

WAAR WIJ NAAR LUISTEREN: Onze podcast Haagse Zaken duikt in de democratie. Met veel bombarie presenteerde de staatscommissie parlementair stelsel vorige week haar visie op de democratie. Maar wat moeten we met - slechts - een tussenrapportage? En hoe vergaat het de partij die ooit is opgericht voor democratische vernieuwing: Democraten 66? Ze zijn, nadat hun minister Kajsa Ollongren haast maakte om het referendum af te schaffen, druk aan het nadenken over nieuwe vormen van democratie.

WAT WIJ VOLGEN: Het is een jaar na de fipronil-crisis en vandaag wordt duidelijk wie de schuld krijgt. Oud-D66-minister Winnie Sorgdrager presenteert haar onderzoeksrapport. De Kamer is benieuwd en had meermaals gevraagd om op te schieten. Het rapport gaat over de rol van de overheid en ministeries in de affaire waarbij miljoenen eieren vervuild raakten met het bestrijdingsmiddel. En komende weken volgen wij ook de zoektocht naar een nieuwe burgervader of -moeder van Amsterdam. Hoe rommelig die zoektocht ook verloopt, de ontknoping lijkt nabij. Het blijft speculeren wie het hoofd van de hoofdstad wordt, maar wij wijzen naar Femke Halsema als belangrijkste kandidaat.

“Zou ik ook doen, als ik aan zo’n tafel zou zitten: permanent met gekwelde blik het hoofd schudden, zuchten dat het ontzettend jammer is en dat ik dolgraag zou meewerken aan de hoogstnoodzakelijke energietransitie, voor de planeet, voor onze kinderen, maar dat het er helaas niet in zit, want geld enzo.”

De Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing wijst erop dat de onderhandelaars over een nieuw klimaatakkoord nog vooral uitblinken in het vragen om subsidie.

Correctie (25 juni 2018): eerder stond de achternaam van Sheila Sitalsing abusievelijk geschreven als Shitalsing. Dit is gecorrigeerd.