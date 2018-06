Nederland neemt deel aan nieuwe Europese defensiemacht

Nederland heeft maandag een handtekening gezet onder een initiatief voor een alternatieve Europese defensiemacht. Negen landen bundelen daarbij de krachten onder het Europese interventie-initiatief (EI2). Opvallend genoeg gebeurt dat buiten de Europese Unie om en met deelname van EU-uittreder Verenigd Koninkrijk.

De op te richten defensiemacht is erop gericht om snel met militaire kracht op crises aan en bij de Europese buitengrenzen te reageren. Initiatiefnemer is de Franse president Emmanuel Macron, die minder afhankelijk van de Verenigde Staten en de NAVO wil opereren. Naast Nederland en Frankrijk nemen ook Duitsland, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland en Portugal deel. Defensie-minister Ank Bijleveld (CDA) ondertekende het verdrag maandagmiddag in Luxemburg.

Binnen de EU werd afgelopen december al een defensiepact gesloten, de zogeheten Permanente Structuur voor Coöperatie (PESCO). Dat akkoord, waarvoor vanaf 2021 miljarden worden vrijgemaakt door de EU, wordt maandag nader ingevuld door Defensie-ministers uit 25 EU-landen. Het VK zal daaraan niet deelnemen vanwege de Brexit, die voor eind maart 2019 gepland staat. Ook Malta en Denemarken doen niet mee.

Frankrijk neemt leiding

Frankrijk trekt nadrukkelijk macht naar zich toe nu met het vertrek van de Britten de positie van grootste defensiemacht binnen de EU vacant is geworden. Macron vindt dat de PESCO er op papier te traag uitziet en vooral gericht is op het ontwikkelen van materieel. Het land wil snel troepen kunnen inzetten bij crises zoals die in Mali 2012. Parijs stuurde toen militairen om te voorkomen dat islamitische militanten het bestuur over het Afrikaanse land overnamen.