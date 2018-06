Minister Slob houdt vast aan bezuiniging 62 miljoen op publieke omroep

De publieke omroep moet het volgend jaar zeker doen met 62 miljoen euro minder. Minister Slob (Media, CU) handhaaft de eerder aangekondigde bezuiniging. Dat betekent dat de omroep volgend jaar 740 miljoen euro subsidie krijgt. De besparingen zijn noodzakelijk, zegt Slob, omdat de reclame-inkomsten van de Ster dalen en hij dat niet langer wil compenseren uit de zogenoemde mediareserve.

Dat schreef de bewindsman maandag aan de Tweede Kamer. De minister had eerder de mogelijkheid opengehouden om minder te bezuinigen als zich „nieuwe ontwikkelingen zouden voordoen”. Maar, schrijft Slob: „Ik moet helaas constateren dat dit niet het geval is.” Adviesbureau EY voorspelde eerder een daling van de Ster-inkomsten van een kleine 200 miljoen naar 166,4 miljoen in 2019. De Ster zal volgens Slob wel iets meer verdienen op internet (5,5 miljoen euro).

De minister belooft dat hij tot 2020 nieuwe tegenvallers bij de Ster niet zal verrekenen met het budget voor de landelijke publieke omroep. Dit is de derde bezuiniging op de omroep van een achtereenvolgend kabinet.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maakt bezwaar tegen de nieuwe bezuinigingen. Volgens de koepelorganisatie is de publieke omroep al een van de goedkoopste van Europa. In een reactie op de plannen, die Slob meestuurde als bijlage van de Kamerbrief, schrijft de NPO: „Nu nogmaals snijden in het budget zal aan de positie van de publieke omroep in Nederland en de productiesector die daaraan verbonden is, schade toebrengen.”

‘Ontslaggolf in Hilversum’

De NPO verwacht dat de bezuinigingen zeker leiden tot veel minder banen in Hilversum. Een „onvermijdelijke ontslaggolf, zowel binnen het omroepbestel als in de mediabrache” is een van de concrete gevolgen voor de programmering van de publieke tv-netten en radiozenders. Om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat is nog niet bekend. De NPO denkt 10 tot 20 miljoen euro te kunnen besparen op organisatorische kosten. De rest, 37 tot 40 miljoen euro, gaat ten koste van de programmering op tv, radio en online.

Verder verwacht de NPO een „versobering van de mogelijkheden om online te innoveren en experimenteren”. Andere verwachte gevolgen: meer herhalingen, vooral in de zomer, fors minder titels, en meer aankoop van buitenlandse producties in plaats van Nederlandse.

Vorige week werd al duidelijk hoe Hilversum voorsorteert op Slobs plannen. De NPO kijkt kritisch naar actualiteitenrubrieken die te weinig kijkers zouden trekken. Het onlangs vernieuwde Brandpunt+moet verdwijnen van de tv. Radio 1 dreigt veel „journalistieke slagkracht” te verliezen, aldus de NPO.