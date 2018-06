Janet Kamara komt uit Liberia. Ze werd door Algerije uitgezet en strandde in de Sahara. Ze was zwanger. Ze zit nu in het transit-centrum van de IOM in de Nigerese stad Arlit. Op 2 juni vertelde ze: "Onze baby is gestorven. We zagen vrouwen dood liggen, mannen ook ... Andere mensen raakten vermist in de woestijn omdat ze niet wisten welke kant ze uit moesten lopen. Het was iedereen voor zich."

Foto Jerome Delay/AP