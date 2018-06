‘Italië medeplichtig aan geweld tegen migranten’

Italië is medeplichtig aan de mogelijke blootstelling van bijna duizend Afrikaanse migranten aan „marteling, geweld en uitbuiting” in Libië. Met deze boodschap via Twitter heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International felle kritiek geuit op de Italiaanse weigering migranten te helpen die zondag voor de Libische kust in de Middellandse Zee dobberden.

Italië weigerde zondag een aanbod van een Spaanse ngo om de migranten aan boord van een hulpschip te nemen en ze naar Italië te varen. In plaats daarvan schakelden de Italiaanse autoriteiten de Libische kustwacht in.

Rubberen boten

Voor de kust van Garabulli, ten oosten van de Libische hoofdstad Tripoli, troffen de Libiërs naar eigen zeggen 948 migranten op opblaasbare rubberen boten aan. Tijdens drie reddingsoperaties werden ze teruggebracht naar de Libische kust. Daar waren ze eerder waarschijnlijk door mensensmokkelaars in de amper zeewaardige boten de zee op gestuurd in de hoop te worden gered door een westerse ngo.

De omstandigheden waaronder migranten in Libië hun overtocht naar Europa afwachten zijn vaak slecht. Regelmatig worden ze door mensensmokkelaars te werk gesteld om hun oversteek te kunnen betalen. Berichten over misbruik en geweld zijn daarbij talrijk.

‘Volledige invasie voorkomen’

De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini bezocht maandag tijdens zijn eerste buitenlandse reis de Libische hoofdstad Tripoli. Daar prees hij de door de VN erkende regering van het door geweld verscheurde land voor haar „uitstekende werk” bij het redden van de migranten. Hij zwoer alles te zullen doen om een „volledige invasie” door hulporganisaties van de Libische wateren te voorkomen. Eerder beschuldigde Salvini westerse ngo’s ervan als taxidienst voor mensensmokkelaars in Libië te fungeren. De leider van de radicaal-rechtse regeringspartij Lega bepleitte de aanleg van migrantenkampen in het zuiden van Libië om te voorkomen dat mensen nog langer via het land de Middellandse Zee naar Europa oversteken. De Libische vicepremier Ahmed Mateeq liet direct weten dat er geen sprake kan zijn van migrantenkampen op Libsiche bodem.

EU-migratietop

Aanstaande donderdag en vrijdag bespreken Europese regeringsleiders op een EU-top in Brussel de aanpak van migratiestromen richting Europa. Een van de plannen die op tafel ligt is de opvang van migranten met Europees geld in Noord-Afrikaanse landen. Daar zou al bepaald moeten worden wie voor asiel in Europa in aanmerking komt en wie als economische migrant terug moet naar zijn thuisland. Zo moet voorkomen worden dat mensen nog langer de gevaarlijke oversteek via de Middellandse Zee wagen. Daar kwamen dit jaar naar schatting van de VN tot nu toe 1063 mensen bij om het leven.