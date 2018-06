Italiaanse minister Salvini bespreekt migratie in Libië

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) heeft met zijn Libische ambtgenoot Abdulsalam Ashour in Tripoli gepraat over een mogelijke gezamenlijke aanpak van migratie. Libië weigert Salvini’s verzoek om vluchtelingen op te vangen, maar de Libische premier Ahmed Maiteeq kondigde tijdens een persconferentie maandag gesprekken aan over andere oplossingen voor de crisis.

Migratie was een belangrijk thema in de Italiaanse verkiezingscampagne van de op 6 juni aangestelde rechts-populistische minister. Het was Salvini’s eerste bezoek aan het buitenland in functie. Hij probeerde de Libische minister ervan te overtuigen opvangcentra voor migranten of vluchtelingenkampen te openen in het zuiden van het land, en zo te voorkomen dat mensen de oversteek proberen te maken.

Libië is dit niet van plan, zegt premier Maiteeq: “Wij wijzen de aanwezigheid van kampen voor immigranten in Libië categorisch af. De Libische wet staat het niet toe.” In 2017 patrouilleerde de kustwacht van Italië al samen met Libië om migratie tegen te gaan. Dit werd toen door mensenrechtenorganisatie Amnesty bestempelt als “een schandalige poging om de redding van migranten en vluchtelingen te omzeilen”.

Migratieproblematiek en Italië

De migratiestroom neemt sinds 2016 af, maar in 2017 kwam ongeveer 80 procent van de meer dan 80.000 bootvluchtelingen aan in Italië.

Aanstaande donderdag en vrijdag vindt een EU-top plaats. Afgelopen weekend is tijdens een voorbereidende ‘minitop’ al door de Europese volksvertegenwoordigers gesproken over de aanpak van migratieproblemen. Hoewel daaruit geen concrete afspraken voortkwamen, zijn er voornemens uitgesproken om extra middelen beschikbaar te stellen voor Europese grensbewaking, hulp aan Italië voor de asielopvang aan de kust en hervorming van de asielregelgeving.