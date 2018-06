Gezonken veerboot in Indonesië gelokaliseerd

Indonesische autoriteiten hebben waarschijnlijk de veerboot gelokaliseerd die vorige week is gezonken. Dit stelt het hoofd van de Indonesische onderzoeks- en reddingsdienst maandag in een verklaring.

De veerboot zonk met ongeveer tweehonderd mensen aan boord op het Tobameer op Noord-Sumatra. In zware weersomstandigheden kapseisde de boot. Achttien mensen overleefden het ongeluk, onder wie de kapitein. Zeker 190 mensen zijn nog vermist, waarschijnlijk omdat de meeste opvarenden vast kwamen te zitten in de boot. Aangenomen wordt dat zij zijn overleden. Op het schip zaten vijf keer meer opvarenden dan toegestaan.

Oproep internationale hulp

Met behulp van sonarapparatuur van de Indonesische marine is op 490 meter diepte een object gevonden van ongeveer twintig meter lang en vijf meter breed - dit is net zo groot als de gezonken boot. In een televisie-interview verzoekt het hoofd van de reddingsdienst de internationale gemeenschap om hulp en apparatuur om het wrak boven water te krijgen, meldt persbureau AP.

Bootongelukken komen in Indonesië vaak voor, meerdere veerboten zonken. In 2016 kwamen bij een ontploffing op een veerboot twee mensen om. Vaak door gebrekkige veiligheidsvoorschriften en handhaving. De kapitein van het schip, de directeur van de haven en twee regionale transportambtenaren zijn gearresteerd wegens nalatigheid.

Correctie (25 juni 2018): Eerder stond in dit bericht dat het bootvormige object door duikers met behulp van sonorapparatuur was gevonden, maar het vermoedelijke wrak is aangetroffen vanaf een schip.