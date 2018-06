Geen verder onderzoek naar opgestapte wethouder Almere

Er komt geen integriteitsonderzoek naar de Almeerse wethouder Tjeerd Herrema, die deze maand opstapte wegens berichten met vermeende seksuele inhoud die hij naar een journalist had gestuurd. Burgemeester Franc Weerwind van Almere maakte maandag bekend dat hij een advies opvolgt van de Ombudsman Metropool Amsterdam. Die vindt aanvullend onderzoek onnodig.

Herrema (PvdA) verstuurde de gewraakte berichten eind vorige maand. Een journalist van de lokale krant Almere Deze Week die met Herrema contact had over een kwestie uit de gemeentepolitiek, kreeg plotseling een vreemd bericht van de wethouder, met daarin een vermeende seksuele term. Daarna ontving de verslaggever een kort telefoontje, waarin Herrema hijgende geluiden maakte. Toen de journalist hem daar de volgende dag mee confronteerde, zei Herrema te hopen dat de reporter er “geen rode oortjes van had gekregen”.

De krant stuurde een klacht naar burgemeester Weerwind. Die liet de ombudsman een onderzoek uitvoeren. Voor Herrema was dat reden om op 14 juni, slechts twee weken na zijn installatie als wethouder, terug te treden. Hij was de tweede gemeentebestuurder in één maand die opstapte, nadat eerder een politicus in Kapelle zijn functie had neergelegd.

Broekzakoproep

Herrema ontkende in een gesprek met de ombudsman dat hij het vermeende seksuele bericht met opzet had gestuurd. Bewijs dat er wél sprake was van een bewuste actie, is er volgens de ombudsman niet. Verder noemt de ombudsman het “onwaarschijnlijk” dat Herrema masturbeerde toen de journalist het vermeende hijgtelefoontje kreeg. Zelf houdt Herrema vol dat het om een broekzakoproep ging. De opmerking over de rode oortjes was volgens de ombudsman gebaseerd op een misverstand.

Al met al is er dus geen reden voor extra onderzoek, concludeert de ombudsman. Herrema laat in een reactie weten dat hij blij is met het oordeel. Hij eist van het college “concrete stappen tot eerherstel en compenstatie van reputatieschade”.

De journalist van Almere Deze Week is daarentegen teleurgesteld, vooral omdat de ombudsman geen kwade opzet ziet achter het telefoontje. “Het gaat mijns inziens om seksuele intimidatie. Voor mij was hij onmiskenbaar aan het masturberen. Dat is heftig”, aldus de verslaggever op de site van zijn krant. “Ik voel me daarin niet gehoord in mijn klacht en afgewezen als slachtoffer.”