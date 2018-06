Een pijnlijke primeur voor Polen: ondervraging door alle EU-landen

Een EU-land dat wordt uitgehoord door andere EU-landen, dat is nog niet eerder voorgekomen in Brussel. De pijnlijke primeur is opnieuw voor Polen, waar al drie jaar druk aan de rechtsstaat wordt gesleuteld op een manier die volgens de Europese Commissie ronduit gevaarlijk is. De dialoog met die Commissie is doodgelopen, en dus zijn nu de overige EU-lidstaten aan zet. Zij houden dinsdag een hoorzitting zonder precedent, met Polen in de beklaagdenbank.

Vorige week was Eurocommissaris Frans Timmermans (Fundamentele Rechten) nog in Warschau, in een allerlaatste poging de hoorzitting te voorkomen. Warschau hield vol dat het noodzakelijke ‘zuiveringen’ onder rechters doorvoert; dit zou na de val van het communisme onvoldoende zijn gebeurd. De hoorzitting is de volgende stap in de artikel-7-procedure, ooit in het leven geroepen voor het geval dat een lidstaat systematisch Europese waarden en normen zou schenden. In het ergste geval kan die leiden tot de ‘nucleaire optie’ waarbij een lidstaat het stemrecht aan de EU-vergadertafels voor onbepaalde tijd wordt ontzegd. Een Europese botsing, uitgelegd in vijf vragen en antwoorden.