De schoonheid van het Grote Rekenen

Deze week is de rekenweek, de mooiste week van het WK. Er is het kleine rekenen. Moet Denemarken dinsdag in paniek raken als Frankrijk scoort of kan het vertrouwen op de kracht van Peru (heerlijke ploeg!) tegen Australië?

Mooier is het Grote Rekenen. Straks valt het speelschema in twee delen uiteen – en dat bepaalt voor elke ploeg welke hindernissen er tot de finale volgen. De verschillen tussen de helften zijn kolossaal. In de linkerhelft van mijn invulpostertje komen de winnaars van de groepen A, C, E en F. Dat zijn waarschijnlijk Uruguay, Frankrijk, Brazilië en België of Engeland. Plus de nummers twee uit de andere poules, met Portugal en wellicht Argentinië en Duitsland.

Dat zijn bijna alle favorieten! Ik zou het wel weten als ik Frankrijk of Brazilië was: een kleine nederlaag, snel oversteken naar de lichte helft van het schema.

Engeland en België staan precies gelijk. Als ze onderling gelijkspelen geeft het aantal gele kaarten de doorslag. En de winnaar landt in de ‘verkeerde’ helft van het schema. Dus als Toby Alderweireld donderdag bij 1-1 net zo lang tegen de scheidsrechter praat tot hij geel krijgt, dan weet u Het: geen toeval, maar een tactische meesterzet.

Het allermooiste van het Grote Rekenen is trouwens dat alles ook andersom kan.

schrijft tijdens het WK voetbal een wisselcolumn met Emilie van Outeren