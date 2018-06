David Goldblatt toonde hoe wreed de rassenscheiding was

Honderden foto’s maakte David Goldblatt (1930-2018) van het leven in Zuid-Afrika in de tijd van de apartheid. Schrijnende beelden vaak, waarop hij subtiel liet zien hoe wreed de rassenscheiding was. Mensen toonde hij altijd met het grootste respect als persoonlijkheden, of ze nu in hun winkel poseren, of in hun zondagse kleren op straat, of tijdens een dansavond. Zijn sterkste foto’s maakte hij in zwart-wit. Na de apartheid bleef Zuid Afrika zijn belangrijkste onderwerp, maar helemaal gelukkig met de richting waarin het land zich ontwikkelde was van David Goldblatt beslist niet. Hij zag de corruptie toenemen en een nieuwe onvrijheid ontstaan. Ook van het weghalen van standbeelden die aan de apartheid herinneren, maakte hij indrukwekkende foto’s.