China blokkeert HBO-site na grappen John Oliver

Dat vergelijkingen tussen Winnie de Poeh en president Xi Jinping niet goed vallen in China, wisten ze al bij HBO-show Last Week Tonight. Daarin ratelt komiek John Oliver immers minutenlang door over hoe dergelijke grappen verboden zijn in het land. Dat het niet positief zou worden ontvangen kon de omroep dus al verwachten, maar dat de hele website van HBO in China een week na de uitzending geblokkeerd zou worden, kwam alsnog als een verrassing.

Xi wordt door Chinese social mediagebruikers geregeld vergeleken met Winnie de Poeh. De president heeft zulke vergelijkingen op Chinese social media laten verbieden. Zie hier de gelijkenis:

Volgens The Guardian is de website van HBO sinds zaterdag niet meer bereikbaar in China. Eerder werden referenties aan Oliver en zijn show al gecensureerd op Weibo, de Chinese versie van Twitter. Niet verrassend ook, voor iemand die de machtigste man in China vergelijkt met “een enge oom die 800.000 mensen gevangen houdt in zijn kelder”.

Kritiek

De door Beijing gehate Poeh-vergelijking was niet de enige kritische noot die Oliver uitbracht in zijn uitzending. De komiek bekritiseerde Xi’s besluit om de limiet van zijn presidentiële termijn op te schorten, het gebruik van politieke heropvoedingskampen en de vervolging van politieke dissidenten. In eerdere uitzendingen nam Oliver al dictatoriale neigingen van Xi en diens onderdrukking van iedere vorm van oppositie op de hak.

Bekijk hier het fragment dat HBO een blokkade in China opleverde:



Veel invloed zal de Chinese blokkade in de praktijk niet hebben. De site en stream van HBO zijn toch al slecht in het land te bereiken. Zo wordt de populaire serie Game of Thrones flink gecensureerd in China. De meeste burgers bekijken HBO via een VPN-verbinding.