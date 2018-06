Burgemeester Aboutaleb extra beveiligd na doodsbedreiging

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wordt na een ernstige doodsbedreiging sinds anderhalve week extra beveiligd. Dat zei de politicus zondagavond in het NOS-programma Studio Rusland. Er is onder meer extra beveiliging aanwezig op het stadhuis.

De doodsbedreiging kwam binnen “naar aanleiding van een debat met DENK over [anti-islambeweging] Pegida”, aldus Aboutaleb in het WK-programma. Dat debat vond op 14 juni plaats. De burgemeester besloot, in tegenstelling tot zijn ambtsgenoten in Arnhem, Den Haag, Gouda en Utrecht, een barbecue van Pegida bij een moskee niet te verbieden. Aboutaleb:

“Ik had besloten Pegida niet te verbieden maar gewoon te laten demonstreren. Ja, en diezelfde middag liep er een ernstige doodsbedreiging binnen.”

De burgemeester is na de bedreiging diezelfde middag niet meer naar de gemeenteraad te gaan. Aboutaleb heeft aangifte gedaan.

Durmaz

Bronnen melden aan de NOS dat de bedreiging afkomstig is uit Turkse hoek. Aboutaleb vertelde het nieuws naar aanleiding van racistische doodsbedreigingen aan het adres van de Zweedse voetballer Jimmy Durmaz.

Zondagavond werd bekendgemaakt dat het kabinet een landelijk ondersteuningsteam in het leven roept om lokale en regionale politici te helpen om beter om te gaan met agressie, geweld en bedreigingen. De politici krijgen onder meer voorlichting en training. Vorig jaar kreeg 29 procent van de lokale en regionale ambtsdragers te maken met agressie of geweld, een stijging van 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor.