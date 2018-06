Asielzoekers We Are Here moeten gekraakt pand uit

De uitgeprocedeerde asielzoekers van actiegroep We Are Here die al anderhalve maand in een gekraakt pand in Amstelveen verblijven moeten daar weg. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandagochtend bepaald in een kort geding dat de groep had aangespannen tegen ontruiming van het pand. Het gebouw wordt maandagmiddag ontruimd.

De rechter woog de verstoring van de openbare orde door de groep mee in zijn besluit. De groep kraakte eerder per ongeluk tijdelijk bewoonde woningen (‘vergiskraak’ genoemd), wat voor veel onrust en angst in de buurt zorgde. De rechtbank oordeelde wel dat We Are Here de proceskosten niet hoeft te betalen.

Sympathie, maar geen gelijk

Uiteindelijk streken de asielzoekers neer in een leegstaand kantoorgebouw. De eigenaar van het pand deed hierop direct aangifte tegen We Are Here. De rechter zei te sympathiseren met de vluchtelingen, maar stelde wel dat kraken verboden is in Nederland en dat de groep het recht op eigendom heeft geschonden.

De rechter liet weten dat hij alleen een uitzondering kon maken om de groep in het pand te laten blijven als zij geen alternatief hadden. “Dat is niet aan de orde”, aldus de rechter. Volgens de advocaat van de Staat kunnen de vluchtelingen die nu het kraakpand uit moeten terecht bij de Amsterdamse nachtopvang.

De woning in Amstelveen was de laatste verblijfplaats voor zestig migranten van actiegroep We Are Here, die in totaal zo’n 180 leden kent. De groep bestaat vooral uit uitgeprocedeerde asielzoekers uit verschillende Afrikaanse landen. De afgelopen zes jaar betrokken zij verschillende panden in Amsterdam, om in 2016 de gemeentegrens te overschrijden en in Amstelveen neer te strijken.

Protesten

Hoewel de meeste asielzoekers die illegaal in Nederland verblijven op de achtergrond blijven, protesteert We Are Here regelmatig zichtbaar tegen het asielbeleid. Volgens de migranten zitten ze vast in een zogenoemd asielgat: ze mogen niet blijven in Nederland, maar kunnen ook niet terugkeren naar hun moederland.

De meningen van de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad zijn verdeeld over het lot van de asielzoekers. De VVD, het CDA en Forum voor Democratie hebben zich uitgesproken voor ingrijpen door de politie. Zij willen dat de asielzoekers uit de huizen worden gezet. GroenLinks, met tien zetels de grootste partij in de raad, wil dat de gemeente opvang verzorgt voor We Are Here.