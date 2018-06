Apartheidfotograaf David Goldblatt overleden (87)

Fotograaf David Goldblatt is maandagochtend vroeg overleden in zijn woonplaats Johannesburg. Dat meldt de Goodman Gallery maandag, die het portfolio van Goldblatt tentoonstelt. David Goldblatt is 87 jaar geworden.

Goldblatt maakte zijn levenswerk van het vastleggen van de gevolgen van apartheid, waarbij geïnstitutionaliseerd onderscheid werd gemaakt tussen witte en zwarte Zuid-Afrikanen. Dit systeem kwam in 1994 op zijn eind, toen Nelson Mandela werd verkozen tot president - waarbij ook zwarte Zuid-Afrikanen mochten stemmen.

De foto’s van Goldblatt lieten zien hoe het dagelijks leven van zowel witte als zwarte Zuid-Afrikanen werd bepaald door apartheid, en staan haaks op de nieuwsfoto’s van rellen en geweld. Dit geeft het werk van Goldblatt voor velen een iconische en zeer invloedrijke status.

Verplaatsen archief

Na studentenprotesten in Zuid-Afrika in 2015 en 2016, waarbij ook foto’s en schilderijen werden verbrand, besloot David Goldblatt zijn archief te verplaatsen naar de Verenigde Staten. Niet uit angst om zijn werk vernield te zien, maar naar eigen zeggen omdat hij het niet eens was met de acties van de studenten. Begin dit jaar opende een grote expositie in Parijs met het werk van Goldblatt, waar NRC-correspondent Peter Vermaas de fotograaf interviewde.

