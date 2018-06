Als het om zzp’ers gaat, kunnen bedrijven nu doen wat ze willen

Stel: je bent werkgever en maakt graag gebruik van goedkope zzp’ers, die hetzelfde werk doen als de vaste werknemers in je bedrijf. Dat mag niet. Maar je kunt voorlopig rustig je gang gaan, een sanctie is er nog lang niet. Of stel: je bent een zzp’er die veel liever in dienst wil, omdat je baas dan moet meebetalen aan je pensioen en sociale bescherming. Niks aan te doen.

Het was wel de bedoeling van het kabinet-Rutte III om dat af te kunnen dwingen – zzp’ers zouden een minimum uurtarief moeten krijgen, wie daaronder zat, moest een contract krijgen. Maar minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) komt er niet uit. Zijn ministerie twijfelt eraan of het wel kan volgens Europese regels. En of in het praktijk kan. Veel zzp’ers krijgen per opdracht of per product betaald – hoe controleer je dan wat hun uurloon was?

Woensdag praat de Tweede Kamer erover met Koolmees.