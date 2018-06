Akkoord staat en oliebedrijven: 1 miljard naar Gronings gasgebied

Oliebedrijven Shell en ExxonMobil hebben maandag een akkoord gesloten met minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) over een nieuwe verdeling van de aardgasbaten van het Groningenveld. Verder steunen zowel de staat als de NAM de toekomstige ontwikkeling van het aardgasgebied met elk een bedrag van 500 miljoen euro.

Volgens de nieuwe afspraken gaat het aandeel van de staat van 90 naar 72 procent. De oliebedrijven krijgen een groter aandeel van de aardgasbaten, maar de Nederlandse staat voert voortaan de regie over de aardgaswinning die zo snel mogelijk wordt afgebouwd naar nul. Het is nog niet zeker wat de nieuwe verdeling de schatkist precies gaat kosten.

Een nieuwe verdeling van de aardgasbaten was nodig omdat dochteronderneming NAM onder de huidige verdeling verlieslijdend is. Om die reden keert de NAM over 2018 en 2019 tevens geen dividend uit. De afspraken die gaan gelden voor het Groningenveld zijn dezelfde die al voor alle andere gasvelden in Nederland bestaan.

Geen claims, wel garant

Shell en ExxonMobil spreken in het akkoord ook af dat ze in de toekomst een claims indienen over de naar schatting 450 miljard kubieke meter gas die achterblijft in de bodem als de gaskraan helemaal dichtgaat. Dit gas is in totaal zo’n 70 miljard euro waard.

De oliebedrijven garanderen dat de NAM genoeg geld beschikbaar heeft om alle toekomstige schadeclaims en verstevigingswerkzaamheden te betalen. Shell had dit al eerder toegezegd, maar nu doet ook ExxonMobil dit duidelijk.