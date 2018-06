Ajax geeft toe: niet adequaat gehandeld rond hartstilstand Nouri

Voetbalclub Ajax geeft toe dat er door de eigen medici niet adequaat is gehandeld rond de hartstilstand van Abdelhak Nouri. De Marokkaans-Nederlandse speler zakte op 8 juli vorig jaar in een oefenwedstrijd in Oostenrijk ineen. Door een zuurstoftekort liep Nouri daarbij onherstelbare hersenschade op. Ajax heeft de familie “de diepste excuses” aangeboden voor de gang van zaken en gezegd dat het alle aansprakelijkheid op zich neemt. De club gaat met hen in gesprek over een schadevergoeding.

De laatste maanden is er een juridische strijd ontstaan tussen de familie en de voetbalclub. Centrale vraag is of Ajax aansprakelijk is voor de gevolgen van de hartstilstand. De eerste vijf minuten na het incident werd er namelijk niet begonnen met hartmassage door clubarts Don de Winter. Ajax heeft zich tot nu toe altijd op het standpunt gesteld dat de medici juist hebben gehandeld.

NRC onthulde begin dit jaar dat de familie letselschade-experts John Beer in de arm heeft genomen. Enkele weken terug werd bekend dat de familie het geschil wilde voorleggen aan de arbitragecommissie van voetbalbond KNVB. Volgens Beer had de de ernstige en blijvende hersenschade bij de speler “hoogstwaarschijnlijk kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen”.

Nieuwe inzichten

De club stelt aan de verklaring van de eigen adviseurs te zijn gaan twijfelen nadat het verzoekschrift van de arbitragezaak binnenkwam. Ajax heeft cardiologen en hartspecialisten daarop gevraagd nogmaals naar de beelden van kort na het ineenzakken van Nouri te kijken. Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar zijn daaruit verschillende conclusies getrokken, zo liet hij weten op een ingelaste persconferentie maandag:

“Men was onvoldoende gericht op het meten van de hartslag, de [bloed]circulatie en een eventuele reanimatie en had lange tijd de focus op het vrijmaken van de ademweg van Abdelhak. De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden. Behandelaars hadden daarnaast na het vrijmaken van de ademweg een moment van reflectie moeten inlassen omdat de situatie niet verbeterde.”

De onlangs ingeschakelde cardiologen verklaarden tegenover de club dat het niet aannemelijk is dat er na het ineenzakken van Nouri nog enige tijd sprake was van een bloedcirculatie. “Als de defibrillator wel was ingezet was dit gebleken en had men toen al met de reanimatie kunnen beginnen”, verklaarde Van der Sar. “Als dat gedaan was, was Abdelhak er mogelijk beter uitgekomen. Dat laatste is geen zekerheid, maar het is wel mogelijk.”

Ajax zegt ervan overtuigd te zijn dat de verzorgers naar eer en geweten hebben gehandeld. Of de bevindingen eventuele gevolgen hebben voor hun positie, wil Ajax nog niet zeggen.

Lagere staat van bewustzijn

Nouri verkeert al langere tijd in een staat van laag bewustzijn, zonder perspectief op herstel. Hij verblijft nu in Nederland maar is niet aanspreekbaar. Wel zou hij af en toe met zijn ogen knipperen.

Nouri gold als een groot talent. Hij werd als speler van Jong Ajax tweemaal verkozen tot beste speler van de eerste divisie. In het seizoen 2016/2017 debuteerde hij in de hoofdmacht en verwacht werd dat Nouri in het afgelopen voetbaljaar meer kansen zou krijgen in het eerste team. De definitieve doorbraak kwam er door de gebeurtenissen echter nooit.