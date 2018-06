Ajax erkent fout in zaak Nouri

Ajax erkent „volledige” aansprakelijkheid voor de falende medische behandeling van middenvelder Abdelhak Nouri, die tijdens een oefenwedstrijd op 8 juli 2017 werd getroffen door een acute hartstilstand. Algemeen directeur Edwin van der Sar zei maandagavond tijdens een persconferentie in het Ajax-stadion de familie Nouri zijn „hele diepe verontschuldigingen” te hebben aangeboden. Van der Sar: „Het moet vreselijk frustrerend zijn geweest dat het zo lang heeft geduurd, bovenop het verdriet wat Abdelhak is overkomen.”

De tournure van Van der Sar is opvallend. Sinds de tragische gebeurtenis vorige zomer in Oostenrijk heeft Ajax zich op het standpunt gesteld dat de medische staf „adequaat” heeft gehandeld. Vorige week nog schreef Van der Sar in zijn column in De Telegraaf dat „onze teamarts en fysiotherapeut [...] destijds hun uiterste best hebben gedaan Abdelhak te helpen”. Op de persconferentie moest Van der Sar erkennen dat die inzet „niet adequaat” is geweest en dat de werknemers hem eerder onvolledig hebben geïnformeerd. Bijna een jaar lang hield de oud-doelman zich op advies van ingehuurde juristen en andere deskundigen halsstarrig vast aan Ajax’ onschuld. Ten onrechte. Van der Sar: „Dat nieuws kwam hard binnen. Het voelt nog steeds als een enorme schok.”

In een ultieme poging tot een afhandeling van de slepende zaak te komen, spanden de advocaten van Nouri vorige maand een arbitragezaak aan bij de KNVB. De schriftelijke onderbouwing die zij daarvoor aanleverden bij de voetbalbond bevatte volgens Van der Sar „nieuwe informatie” die Ajax deed twijfelen aan het ingenomen standpunt, na raadpleging van twee gerenommeerde cardiologen. Wat die cruciale informatie is, wilde Ajax niet zeggen. Het ook aangeschoven directielid van Ajax, Rutger Arisz: „Dat is wat mij betreft op dit moment te veel op detailniveau.”

Het is een opmerkelijke verdedigingslinie aangezien alle cruciale informatie in het verzoekschrift van de advocaten van Nouri – die ook in het bezit is van NRC – allang bij Ajax bekend was.

De essentie daarvan: er was bij de in Oostenrijk toegesnelde medische staf van Ajax te weinig aandacht voor de bloedcirculatie van de buiten bewustzijn geraakte Nouri waardoor reanimatie zeker acht minuten uitbleef, ondanks de aanwezigheid van een defibrillator. Van der Sar: „Als die was ingezet, was Abdelhak er mogelijk beter uitgekomen. Dat laatste is geen zekerheid, maar het is wel mogelijk.” Nouri verkeert nog altijd in een zeer lage staat van bewustzijn.

Dat Ajax maandagavond de draai inzette, was geen toeval. Het was de laatste dag waarop de club zijn verweerschrift voor de dreigende arbitragezaak bij de KNVB kon indienen. Nu die langgerekte juridische strijd niet bleek te winnen, haalde Ajax bakzeil. Van der Sar: „Het eerste wat wij nu gaan doen, is opnieuw in overleg treden met de familie Nouri. Het gaat nu om de invulling van de verantwoordelijkheid die wij hebben als club, maar zeker ook als mens, als collega’s en vrienden van Appie. We willen dit op een goede manier oplossen. Daar is alles nu op gericht.”

Op de vraag wat de stroperige gang van zaken zegt over de club waar Van der Sar leiding aan geeft, antwoordde hij: „We hebben niet adequaat genoeg gehandeld.” Op mogelijke personele consequenties voor leden van de medische staf, wilde hij niet ingaan. Directielid Arisz: „Maar we zullen het zeker evalueren, dit hele proces.”