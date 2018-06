WK vooruitblik dag 12: Veel op het spel voor titelfavorieten Spanje en Portugal

Saoedi-Arabië - Egypte Tegelijkertijd spelen Saoedi-Arabië en Egypte een Arabisch onderonsje, vooral om de eer, in Volgograd. Beide landen verloren hun eerste twee wedstrijden.

Uruguay - Rusland Maandag staat er bij de laatste twee wedstrijden in groep A niet veel meer op het spel, behalve de groepswinst. Uruguay en Rusland wonnen beide eerdere wedstrijden en ontmoeten elkaar maandagmiddag om 16.00 uur in Samara.

20.00 uur: Groep B

Iran - Portugal

Ook in groep B worden de laatste twee wedstrijden gespeeld, beide beginnen om 20.00 uur. In Saransk staat voor zowel Iran als en Portugal veel op het spel: Portugal heeft vier punten, Iran heeft er drie.

Spanje - Marokko

Ook Spanje heeft vier punten in deze groep. De ploeg speelt in Kaliningrad tegen Marokko, dat reeds uitgeschakeld is.