WK voetbal dag 11: Engeland verder na zeer ruime overwinning op Panama

Engeland vernedert Panama: 6-1

Met een zeer ruime overwinning (6-1) op Panama - en een hattrick van Harry Kane - heeft Engeland zich zondagmiddag Nizjni Novgorod geplaatst voor de knock-outfase. Maar liefst vijf van de zes Engelse doelpunten vielen al in de eerste helft, daarvan werd slechts één er níet gemaakt vanuit een standaardsituatie.

Het eerste doelpunt viel al in de 8e minuut, uit een corner kopte een compleet vrijstaande John Stones de bal binnen. Even later kreeg Engeland een strafschop na een overtreding op Jesse Lingard, die werd snoeihard de linkerbovenhoek binnengeschoten door Kane. Lingard schoot de Engelsen vervolgens met een prachtig schot naar de 3-0.

Lees ook het verslag van de eerste wedstrijd van Engeland op het WK: Prins Harry Kane redt Engeland

Doelpunt nummer vier kwam op naam van John Stones, hij kopte de rebound binnen na een vrije trap. In de laatste minuten van de eerste helft mocht Kane de bal opnieuw op de stip leggen: 5-0. En daar bleef het niet bij voor de aanvoerder en sterspeler van de Engelsen, in de tweede helft scoorde hij opnieuw en zette zo de derde hattrick voor een Engelse speler op een WK ooit op zijn naam. Met vijf doelpunten is hij nu bovendien topscorer op dit WK, voor de Portugees Cristiano Ronaldo en de Belg Romelu Lukaku, die beiden vier keer doelpunten op hun naam hebben staan.

Na enkele wissels leek Engeland het laatste halfuur wat te verslappen. Daar kon Panama gebruik van maken en zo de vernedering iets minder groot maken. Felipe Baloy scoorde het eerste doelpunt voor zijn land op een WK. In Groep G hebben Engeland en België zich nu allebei geplaatst voor de achtste finales. Komende donderdag wordt in het onderlinge duel bepaald wie de poulewinnaar wordt. Ze hebben nu een gelijk doelsaldo. Panama en Tunesië staan allebei op nul punten.