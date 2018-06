VS herenigen 522 migrantenkinderen met ouders

De Verenigde Staten hebben 522 kinderen herenigd met hun ouders. Zondag zullen nog eens zestien kinderen weer naar hun ouders gebracht worden, meldt persbureau Reuters. De kinderen werden aan de grens gescheiden van hun ouders omdat zij illegaal het land binnen waren gekomen.

De Amerikaanse president Trump ondertekende woensdag een decreet waarin staat dat illegale migrantenkinderen niet meer gescheiden zullen worden van hun ouders bij de grens. Families die de grens zijn overgestoken, komen nu gezamenlijk vast te zitten terwijl er strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de ouders.

Trumps zerotolerancebeleid voor illegale immigratie leidde in Amerika, onder zowel Democraten als Republikeinen, tot hevige kritiek. Ook internationaal kwam het Trump op kritiek te staan. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid becijferde dat er meer dan tweeduizend, soms zelfs zeer jonge kinderen, ergens anders werden opgevangen dan hun ouders.

‘I really don’t care, do u?’

Trumps vrouw, Melania en zijn dochter Ivanka keerden zich tegen het harde beleid van de president. Melania Trump bezocht deze donderdag een detentiecentrum voor migrantenkinderen bij de Amerikaanse zuidgrens. Op weg naar het centrum droeg de First Lady een jas met daarop de tekst ‘I really don’t care, do u?’, “Het kan mij niet schelen, jou wel?”.

Volgens nationale media wisten sommige ouders niet waar hun kinderen waren en hadden ze weinig tot geen contact met hen. Het Port Isabel Service Processing Centre in Texas is tot het primaire familieherenigingscentrum gemaakt. Alle ouders krijgen het telefoonnummer van een informatielijn en ieder opvangcentrum krijgt een coördinator om de hereniging in goede banen te leiden.

Meeste kinderen zonder ouders

Het grootste deel van de opgevangen kinderen (83 procent) is het land binnengekomen zonder ouder of voogd, aldus het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De overige zeventien procent van de kinderen is afzonderlijk van de ouders opgevangen als gevolg van het Amerikaanse zerotolerancebeleid.

Een klein deel van de kinderen gaat niet terug naar de ouders aangezien de familieband niet kan worden bevestigd of omdat de volwassene een bedreiging vormt voor het kind. De meeste kinderen komen uit Midden-Amerika, en met name Guatemala, Honduras en El Salvador. Het zerotolerancebeleid werd in april aangekondigd en stelt dat alle immigranten die illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten oversteken, strafrechtelijk worden vervolgd.