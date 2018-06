Verstappen tweede in Frankrijk, Hamilton zorgeloos naar winst

In een seizoen als dit ook weleens fijn: gooit Max Verstappen eerst nog podiumplekken (of meer) weg doordat hij problemen veroorzaakt, nu pakt hij een podiumplek door juist uit de problemen te blijven. Max Verstappen (Red Bull) profiteerde tijdens de Grand Prix van Frankrijk van een chaotische eerste ronde en reed foutloos naar een knappe tweede plek, achter de ongenaakbare Lewis Hamilton (Mercedes).

De eerste ronde vormde ook meteen het hoogtepunt van de eerste Formule 1-race in Frankrijk sinds 2008, toen die van de kalender verdween. Veel kritiek was er op het circuit van Paul Ricard in het zuidelijke Le Castellet. Voor veel coureurs was het onbekend terrein, de paar die er hadden gereden vonden het nogal een saaie bedoening. Hopen was het dan ook op de voorspelde regen, maar die bleef hangen in de bergen.

Enerverend begin

De start maakte veel goed. Sebastian Vettel (Ferrari), leider in de strijd met Hamilton om een vijfde wereldtitel, maakte een fout en reed Valtteri Bottas (Mercedes) van achteren aan. Voor beiden was de overwinning daarna kansloos; ze werden respectievelijk vijfde (Vettel) en zevende (Bottas). Verstappen, achter ze gestart op de vierde plek, profiteerde door de botsing te ontwijken en gaf zijn tweede plek niet meer uit handen. Dichter bij Hamilton, die de leiding in de WK-stand weer overnam van Vettel.

Voor Verstappen was het de derde podiumplek van het jaar en de tweede op rij, na zijn prima derde plek in Canada twee weken geleden. De kritiek over zijn rijgedrag en racebenadering, tot een kookpunt gekomen na de volledig onnodige crash in de training in Monaco, is na de resultaten inmiddels verstomd.

Lees ook ons vragenstuk over de vorige week aangekondigde motordeal: Red Bull durft de gok met Honda te wagen.

Franse misère

De drie Franse coureurs kenden in hun thuisrace een waardeloze zondag. Pierre Gasly (Toro Rosso) en Esteban Ocon (Force India) kwamen al in de eerste ronde met elkaar in botsing. Romain Grosjean (Haas) stelde teleur met een elfde plek, net buiten de punten. Hij zag zijn Deense teamgenoot Kevin Magnussen knap zesde worden.

Semi-Frans succes was er wel. Charles Leclerc, Monegask, bevestigde het hele weekend maar weer eens dat hij een van de grootste talenten van de laatste jaren is. De Formule 2-kampioen van vorig seizoen reed voor de derde keer dit jaar in de punten - hij werd tiende - met de toch niet erg machtige Sauber. De geruchten over een overstap per volgend jaar naar Ferrari, ter vervanging van de inmiddels 38-jarige Kimi Raikkonen, worden steeds sterker. Raikkonen bewees in Frankrijk wel dat hij nog niet helemaal afgeschreven is: hij werd derde.