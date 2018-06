Uitslag herexamens VMBO Maastricht na start vervolgonderwijs

Leerlingen van VMBO Maastricht die herexamen moeten doen krijgen de uitslag uiterlijk 31 augustus. Dat heeft het schoolbestuur zaterdagavond in een e-mail aan de ouders laten weten, meldt persbureau ANP. Het vervolgonderwijs begint in Limburg al op 20 augustus.

Afgelopen vrijdag maakte minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) bekend dat de eindexamens van 354 vmbo-leerlingen van de Limburgse scholenkoepel ongeldig zijn.

De school heeft contact opgenomen met de opleidingen om kijken of de leerlingen vóór de uitslag alvast mogen starten. “We vragen de vervolgopleiding om enige coulance te tonen om te voorkomen dat leerlingen een jaar moeten wachten”, zegt een woordvoerder van de VMBO Maastricht tegen ANP.

De herexamens zelf zijn van 8 tot 17 augustus. “Wie op vakantie wil, kan geen herexamens doen”, waarschuwt de school. “Wanneer je er niet bent, kun je niet slagen en kom je dus niet in aanmerking voor het diploma.”

Bijna iedereen gezakt

Bijna alle vmbo-leerlingen van Sint-Maartenscollege en Porta Mosana hadden één of meerdere verplichte vakken nog niet afgesloten toen ze aan de examens begonnen. Deze schoolexamens moeten nu ingehaald worden voordat de scholieren aan de examens beginnen. Als dit niet lukt, kan het betekenen dat iemand een heel jaar over moeten doen.

Petitie VMBO

Inmiddels hebben meer dan elfduizend mensen hebben een petitie ondertekend waarin minister Slob wordt verzocht “zonder verdere vertraging” diploma’s toe te kennen, zodat de scholieren “hun leerweg kunnen vervolgen”.

Volgens de oproep hebben de leerlingen zich zelfstandig voorbereid op de examens en deze “met succes” voltooid, ondanks dat de school “ernstig heeft gefaald”. De initiatiefnemers stellen dat een examen dient om te toetsen of een leerling de lesstof beheerst en kan toepassen, niet om vast te stellen of een school zijn verplichtingen is nagekomen.

Een klokkenluider bracht de zaak aan het licht, waarna de Onderwijsinspectie incorrecte en incomplete informatie kreeg toen zij inzage in schoolgegevens verzocht. Daarop ging de Inspectie zelf op onderzoek uit. Wat er precies fout is gegaan is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.