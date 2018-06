Thieme zet belangrijke stap naar Europese dierenpartij

De Partij voor de Dieren gaat in de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van 2019 gezamenlijk campagne voeren met zusterpartijen in andere Europese lidstaten. Er komt een gezamenlijk manifest en een website. Uiteindelijk moet die samenwerking uitmonden in de vorming van een pan-Europese Partij voor de Dieren met een eigen fractie in het Europees Parlement.

Dat was dit weekeind de uitkomst van een internationaal congres van de Animal Politics Foundation in Den Haag. Daar namen zusterorganisaties uit twintig landen wereldwijd aan deel. De samenwerking betreft partijen die daadwerkelijk deelnemen aan de Europese parlementsverkiezingen. Dat zijn, behalve de Nederlandse Partij voor de Dieren, de gelieerde partijen in Zweden, Duitsland, Spanje en Portugal. Mogelijk volgen nog drie andere zusterorganisaties, indien deze op tijd klaar zijn om deel te nemen aan de Europese Verkiezingen van mei volgend jaar.

Zo’n internationaal blok is een belangrijke prioriteit voor partijleider Marianne Thieme. Sinds de succesvolle Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, waar haar partij vijf zetels kreeg, was zij daar meer mee bezig dan met haar Tweede Kamerwerk. Thieme: „Toen we met twee zetels in de Kamer zaten, ging dat moeilijk. Nu heb ik meer tijd om die beweging verder op poten te zetten.” Ook inhoudelijk heeft ze er een aantal argumenten voor. „Onderwerpen als dierenwelzijn, de Europese subsidieregelingen voor intensieve landbouw en veeteelt zijn per definitie grensoverschrijdend”, aldus Thieme. „Net als stierenvechten, diertransporten, privacy en democratisering van Europa.”

Exportproduct

De Partij voor de Dieren, in 2002 door Thieme opgericht, geldt als boegbeeld voor zusterpartijen elders, zo bevestigde het Duitse lid van de Tierschutzpartei, Robert Gabel na afloop van het congres. „Marianne Thieme heeft van haar politieke beweging een Nederlands exportproduct van formaat gemaakt. Haar partij laat zien dat het daadwerkelijk mogelijk is om in vertegenwoordigende instituten terecht te komen.”

In Duitsland is dat nog niet gelukt, hoewel de Tierschutzpartei daar al vijfentwiting jaar actief is. Volgens Gabel is dat het gevolg van de hoge kiesdrempel in het Duitse kiessysteem. „We hebben al wel een zetel in het Europese Parlement. Daar willen we er bij de komende verkiezingen drie van maken.”

De Nederlandse PvdD heeft ook één zetel in het Europees parlement en is daar lid van de fractie-Europees Unitair Links/Noords GroenLinks (GUE/NGL). Dat is een gelegenheidscoalitie van 52 Europarlementariërs uit 14 lidstaten, veelal met een communistische of socialistische achtergrond. Dat moet op termijn die pan-Europese Animal Party worden. „Bij de komende Europese verkiezingen gaat dat waarschijnlijk nog niet lukken”, zegt Thieme. „Maar daarna wel. Wat we zestien jaar geleden in Nederland zijn begonnen, werpt nu zijn schaduw uit over de rest van de wereld.”