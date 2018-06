Opruimen olie in water Botlek duurt nog ‘dagen, misschien weken’

Het opruimen van olie die zaterdag in het water van de Botlek terecht kwam na een botsing, gaat volgens de Veiligheidsregio Rotterdam nog “nog dagen, misschien wel weken” duren. De woordvoerder van de Veiligheidsregio spreekt van een “enorme lekkage met een grote omvang en grote gevolgen voor de omgeving”.

Een bulktanker raakte zaterdag een steiger van de Derde Petroleumhaven in Rotterdam, waarna er zo’n tweehonderd ton olie uit de romp van het schip wegstroomde. Wat de oorzaak is van de aanvaring is niet bekend. De zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie onderzoeken wat er is gebeurd en of er sprake is van een strafbaar feit.

Op de Noord-Zeestranden is geen olie aangetroffen, maar bij een aantal stranden langs de Nieuwe Maas wel. “We roepen iedereen op deze stranden te mijden en niet te water te gaan”, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. In Hoek van Holland werd ook al olie gezien.

Naar schatting zijn honderden vogels bedekt met olie, waaronder zwanen, aalscholvers, meeuwen, ganzen en futen. Diverse dierenambulances, Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree en het Reddingsteam Zeedieren Nederland vangen de vogels op en maken ze schoon. Ook de brandweer en Rijkswaterstaat helpen mee.

Havens uit voorzorg gesloten

Een zwaan is besmeurd met olie gelekt uit de tanker. Foto GinoPress / ANP

In de nacht van zaterdag op zondag waren zes reinigingsvaartuigen ingezet om de olie op te ruimen. Ook zondag rond het middaguur zijn de vaartuigen aan het werk om het grootste deel van de olie weg te halen. Tegelijkertijd worden ook op de Nieuwe Waterweg zwaardere concentraties met olie afgevoerd.

Als gevolg van de lekkage zijn alle jachthavens gesloten om te voorkomen dat plezierjachten onder de olie komen te zitten. De Veiligheidsregio Rotterdam hoopt dat de havens in de loop van de dag, nadat het tij één keer is opgegaan en één keer is afgegaan, weer open kunnen. De commerciële Wilhelminahaven in Rotterdam is ook gesloten.