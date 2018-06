Nederlandse zeilster wint met Chinese Dongfeng Volvo Ocean Race

Na een bloedstollend spannende finale heeft het Chinese jacht Dongfeng, met de Nederlandse zeilster Carolijn Brouwer aan boord, zondag voor de kust van Scheveningen de dertiende editie van de Volvo Ocean Race gewonnen.

De Chinese boot van de Franse schipper Charles Caudrelier won de laatste etappe van Göteborg naar Den Haag na een zeer gewaagde tactische manoeuvre in het laatste etmaal.

Daarmee werd Brouwer (44) de eerste vrouw die de beroemde oceaanrace op haar naam schreef. In deze editie van de race zeilen de boten voor het eerst in de geschiedenis met een gemengde bemanning.

Het Nederlandse Team Brunel, van schipper Bouwe Bekking, die zondagmiddag even op weg leek de race voor de eerste keer in zijn lange carrière te gaan winnen, viel in de laatste uren terug en eindigde in het klassement uiteindelijk op de derde plaats, nog achter het Spaanse Mapfre. Het was de achtste en vermoedelijk laatste keer dat recordhouder Bekking aan de oceaanrace meedeed. De boot van AkzoNobel, met de Nederlandse schipper Simeon Tienpont, eindigde in het algemeen klassement op de vierde plaats, in de vloot van zeven boten.

Spannendste editie

De dertiende editie van de wedstrijd, die in 1973 begon als Whitbread Round the World Race, was veruit de spannendste uit de 45-jarige geschiedenis. Tot in het laatste uur streden drie boten nog om de eindzege: Brunel, Dongfeng en Mapfre. De boot die Scheveningen als eerste zou bereiken zou eindwinnaar worden.

Lees ook over de geschiedenis van de race: Tussen de ijsbergen jakkeren in een oceaan van eenzaamheid

Het werd dus Dongfeng, die na een race van 45.000 zeemijlen (83.000 kilometer), op de slotdag aan het langste eind trok. De manier waarop schipper Caudrelier de eindzege pakte zal nog jaren onderwerp van gesprek zijn onder oceaanzeilers en navigators. Dongfeng gaf in het weekeinde bewust een voorsprong weg door vanaf de Deense noordkust pal naar het zuiden te varen, een lange tocht langs de Waddeneilanden. Mapfre en Brunel kozen voor de veiligste weg, over de Noordzee naar het zuidwesten. De Chinese boot sloeg vanuit een op het oog onmogelijke positie keihard toe. Op zondagochtend was de achterstand van Dongfeng op de twee andere leiders in de race opgelopen tot 50 zeemijl, een kleine honderd kilometer.

Maar die achterstand werd overdag razendsnel ingelopen, omdat er pal aan de Nederlandse kust meer wind stond dan westelijker op de Noordzee.

Oud-olympiër Carolijn Brouwer, die in 1998 werd uitgeroepen tot wereldzeilster van het jaar, vestigde verschillende records in de Volvo Ocean Race. Ze won met de Zweedse ‘vrouwenboot’ SCA drie jaar geleden voor het eerst een etappe in de race. In de editie van 2001-2002 deed ze al mee als stuurvrouw op de boot van Amer Sports.

Het is druk bij de finish in Scheveningen, zondagmiddag. Voor het eerst in de 45-jarige geschiedenis van de roemruchte Volvo Ocean Race ligt de finishlijn in Nederlandse wateren. Foto Eric Brinkhorst/ANP

Bekijk ook onze fotoserie van de Volvo Ocean Race: Bijna thuis na 83.000 kilometer zeilen