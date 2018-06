Meesterzet beslist de Ocean Race

Een verbluffend schaakspel, met een sensationeel slot. Zomaar voor de kust van Scheveningen, waar duizenden kijkers zondagmiddag getuige waren van het historische slot van de Volvo Ocean Race. Niet de Nederlandse favoriet Bouwe Bekking en zijn Team Brunel bereikt de Nederlandse kust als eerste na een reis van negen maanden over de wereldzeeën, maar de Chinese boot Dongfeng glijdt aan het einde van de middag als eerste over de finishlijn. Aan boord een internationaal gezelschap, onder wie de Franse schipper Charles Caudrelier, maar ook de Nederlandse Carolijn Brouwer.

De ervaren oceaanzeilster Brouwer (44), finishend in haar eigen woonplaats, won al veel prijzen in haar carrière, waaronder wereldtitels in de jaren negentig. Na een bizarre ontknoping op de Noordzee wordt ze de eerste vrouwelijke eindwinnaar in de roemruchte zeilrace rond de wereld.

De dertiende editie, de langste en zwaarste uit de 45-jarige geschiedenis, kende tal van hoogte- en dieptepunten, zoals de dood van de Britse zeiler John Fisher in de Zuidelijke Oceaan. Een finish zoals deze, in de slotetappe van Göteborg naar Den Haag, had niemand durven voorspellen. Nooit eerder maakten drie boten op de slotdag van de race nog kans op de eindzege: Dongfeng, het Nederlandse Brunel en het Spaanse Mapfre stonden bij vertrek uit Göteborg afgelopen donderdag nagenoeg gelijk in punten.

Een tactische meesterzet van de Chinese boot, in het laatste etmaal ter hoogte van de Deense Waddeneilanden, bleek uiteindelijk beslissend. In zeilkringen zal het nautische steekspel nog jaren onderwerp van gesprek zijn.

Livetracker

Begin van de zondag, Nederland ontwaakt. Op de livetracker van de organisatie staat Dongfeng maar liefst 50 zeemijl (90 kilometer) achter op Mapfre en Brunel. Ze zijn gezien, zo lijkt het. Wie het eerst in Den Haag is, wint de Volvo Ocean Race. De boot van Caudrelier en stuurvrouw Brouwer heeft een langere route gekozen, net ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden, vlak langs Vlieland en Texel. Daar werd meer wind verwacht, maar hun achterstand is groot geworden. Toch komen ze dichterbij, mijl voor mijl. Terwijl Brunel en Mapfre de Nederlandse kust vanuit het westen naderen, sluipt Dongfeng langs IJmuiden naar beneden.

Niet ver van de finish wordt het duidelijk: ze gaan het doen. Tussen de finishboeien, honderd meter van het strand, steekt Brouwer de handen in de lucht. Eén briljante keuze in de laatste etappe – het blijkt de winnende. Na 83.000 kilometer in negen maanden zeilen is het verschil met de nummer twee in het klassement, Mapfre, maar 16 minuten en 53 seconden. „Ongelofelijk”, zegt de 44-jarige Brouwer. „Dit is het ultieme doel.” Het was de eerste etappezege van de Chinese boot in de hele race.

Scheveningen is getuige van iets bijzonders. Voor het eerst eindigt de race om de wereld, die eens in de drie jaar wordt gehouden, in Nederland. Op 22 oktober 2017 begon de dertiende editie van de wedstrijd, die in 1973 begon als Whitbread Round the World Race, met een etappe van het Spaanse Alicante naar Lissabon. Van daaruit zeilden de zeven boten, waaronder behalve Brunel ook het Nederlandse AkzoNobel, de wereld over. Elf etappes later zijn de verschillen minimaal. Het is minutenwerk.

Den Haag is uitgelopen voor de grote finale. Een volledig zeildorp is opgebouwd om de bezoekers in de uren voor de finish te vermaken. Een klautertoren van het korpsmariniers, beachvolleybalveldjes en zelfs een kanomeer dat als een oase in een woestijn uit het zand is gegraven. Het vermaak is nodig, zeilen is nu eenmaal geen kijksport. De wind is wedstrijdleider: de aankomsttijd wordt kwartier na kwartier opgeschoven.

Langzaam stroomt het strand vol met fans en uitgedeelde Brunel-vlaggetjes. Groepjes mannen en vrouwen hijsen zich wat onhandig in een wetsuit. Zij mogen de finish vanaf het water gaan volgen. Een zestal in het rood gehulde Spanjaarden moedigt door een megafoon hun Team Mapfre aan – de gemoedelijke ultra’s in de zeilwereld. Fans in een Brunel-shirt klappen mee.

Mondriaan-zeil

Het is wachten op de boten. Wachten op het kenmerkende Mondriaan-zeil van Brunel, met de ervaren schipper Bekking (55) en de 27-jarige debutant Carlo Huisman. Brunel leek na zes etappes kansloos voor de eindoverwinning. Maar winst in de zevende etappe van Auckland (Nieuw-Zeeland) naar Itajaí in Brazilië leverde Bekking en zijn equipe dubbele punten op.

En meer nog: nieuw geloof in de race. Twee eerste plekken en een tweede plaats in de daaropvolgende etappes brachten Brunel naast Dongfeng en Mapfre in het algemeen klassement.

Heilige graal

Bekking is op zoek naar zijn heilige graal. En dan ook nog in eigen land. Zeven keer eerder deed hij mee aan de Ocean Race – een record – met twee tweede plekken als zijn hoogtepunten. Hij was er al bij in 1985, met schipper Dirk Nauta en zijn Philips Innovator. Drie keer wist een Nederlandse boot de race te winnen, maar Bekking lukte het nooit. Eén Nederlandse schipper lukte het – twee keer zelfs: Conny van Rietschoten won in 1978 met de Flyer I en in 1982 met de Flyer II.

Dan verschijnen de eerste live-beelden op de grote tv-schermen voor de fans. Het rode zeil van Dongfeng doemt op. Zij kozen de juiste route. Vergezeld door honderden plezierbootjes vaart Brouwer met haar collega’s de haven in. Geklap klinkt van het strand, gejoel als Brouwer haar handen in de lucht steekt.

Voor Bekking en zijn fans rest de derde plek in het eindklassement. Hij werd 55, tijdens de race. Het is de vraag of hij het nog een keer zal kunnen opbrengen. Of hij nog één keer op jacht kan naar zijn heilige graal.