‘Ik leef echt nog in de jaren vijftig’

IN

‘Toen ik begon met studeren zag ik een droombaan voor me bij het designteam van Dior. Ik was zo jong, net 18, had een grote bek en dacht dat ik zo’n soort baan wel kon krijgen. Maar op de kunstacademie leer je niks over de zakelijke kant. Na mijn afstuderen was het moeilijk om te beginnen, ik kreeg best vaak afwijzingen voor sollicitaties. Dat zie ik ook om mij heen. De halve kunstacademie is verkoper bij kledingketen Arket.

„Ik besloot het roer om te gooien. Ik wil nog steeds ontwerpen en stylen, maar dan met textiel dat je elke dag gebruikt. Daarom lanceer ik dit jaar Home By Jehee: beddengoed en interieurtextiel van mijn hand. Dat is tot nu toe een heel saaie wereld. Al ga je met 500 euro naar De Bijenkorf, het spannendste is een ruitje of een streepje. Terwijl het zoveel doet met je slaapkamer. Mijn beddengoed wordt bedrukt met een ontwerp geïnspireerd op India. Met een Olivier touch; als je iets koopt, koop je mijn smaak.

„Om te kunnen investeren werk ik vier dagen bij een vintage kledingwinkel, af en toe geef ik een semester les op een stylingacademie. Dat extra geld heb ik gespaard, you need money to make money. Over tien jaar hoop ik dat mijn bedrijf enorm is uitgebreid, met een eigen winkel en twintig lijnen. Dat hoeft niet in Amsterdam te zijn: Antwerpen, Milaan, you name it.”

Netto inkomen: 1.300 tot 1.500 euro Vaste lasten: huur (incl. gas, water, licht) 720 euro, eten 300 euro, mobiel/internet 40 euro, verzekering 50 euro, overig (uitgaan, kleding, roken, antiek verzamelen) 300 euro. Laatste grote uitgave: inkoopreis naar India, 1.500 euro Sparen: ene maand niks, andere maand 200 euro

UIT

‘Mijn piepkleine huisje aan de Wallen is volgestouwd met kunst en kitsch in Barokstijl, van Venetiaanse dienbladen tot een marmeren schaal. Het is 25 vierkante meter, maar duurt door mijn verzameling uren om schoon te maken. Ik betaal de hoofdprijs, maar woon wel heel centraal in een prachtig grachtenpand.

Ik steek een paar duizend euro spaargeld in mijn beddengoedlijn, daar laat ik tachtig sets van produceren bij een Chinese fabriek. De digitale prints laat ik maken door een grafisch ontwerper, ikzelf werk namelijk heel analoog. Ik leef nog in de jaren vijftig, ik heb een hekel aan gadgets en technologie. Ik word juist blij van antiekmarkten.

„Als ik minder geld heb bespaar ik op boodschappen. Dan kook ik eens niet uitgebreid met rivierkreeftjes maar maak een pan groentesoep. Met meer geld verwen ik mezelf. Dan bestel ik cocktails in het Conservatorium Hotel, want het maakt mij blij om op een mooie plek te zitten. Ik hou van luxe, maar niet op een snobby manier, het is allemaal met een knipoog. Soms denken mensen dat ik de hele dag in een vijfsterrenhotel zit.

„Het klinkt of ik op een houtje bijt maar ik heb een rijk leven: ik doe veel leuke dingen, spreek af met vrienden, ga naar een museum of opening. En ook al zou ik miljoenen verdienen, dan ging ik nog steeds op zoek naar vintage en antiek.”